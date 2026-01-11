Стоилов отказа на Спартак (Москва)

Станимир Стоилов е отказал умопомрачително за български треньор предложение, твърди кипърският сайт „Шуут енд гол“. Руският гранд Спартак е бил готов да позлати българския специалист с 2,5 милиона евро годишна заплата. Ръководството на московския клуб освободи сръбската легенда Деян Станкович и отново се бе насочило към балканския пазар.

Стоилов категорично е отказал да приеме офертата и остава лоялен на своя Гьозтепе. Миналия сезон тимът от Измир влезе в елита на турския футбол, а представянето му сред най-силните е фантастично - четвърто място в класирането преди паузата и битка за място дори в Шампионската лига. Договорът на Мъри в Гьозтепе е до лятото на 2027 година.

Докато водеше успешно казахстанския Астана, няколко пъти Стоилов имаше вариант да отиде в руската Висша лига. Най-силно го желаеха московските Динамо и Локомотив, за които съдействаше майсторът на трансферите в бившия СССР – мениджърът Мирчо Димитров. В крайна сметка треньорът избра турския футбол и засега това му носи отлични резултати. Благодарение на тях е възможно да се стигне до оферта и от някой от истанбулските грандове.

Фенербахче най-накрая успя да победи Галатасарай в мач за Суперкупата на Турция с 2:0. Когато треньор беше Жозе Моуриньо, отборът беше тотално подчинен от съперника в дербито. Галатасарай влезе в мача като шампион и носител на Купата на Турция, но изпусна първия трофей за 2026 година.