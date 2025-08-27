Гърция инвестира 333 млн. евро в модернизация на бреговата охрана

Очаква се общите разходи да достигнат 380 милиона евро

Гърция се готви да стартира най-голямата си програма за корабостроене за Гръцката брегова охрана от десетилетия, като отделя 333 милиона евро за изграждането на 18 модерни кораба, включително два офшорни патрулни кораба с дължина над 80 метра с хеликоптерни площадки, както и крайбрежни патрулни и преследващи кораби, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Програмата е привлякла интерес от страна на големи гръцки корабостроителници, които се очаква да си партнират с международни фирми в отбранителния сектор.

Средства се заделят и за нова „военна стая“ за операции, управлявана от изкуствен интелект, в подкрепа на мисии за наблюдение, спасяване, гранична сигурност и борба с контрабандата.

