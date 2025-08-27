Най-голям интерес е проявен от Съединените щати, Обединеното кралство, Германия, Нидерландия и Франция

Цените на ваканционните жилища в Гърция са скочили с до 50% между 2019 г. и средата на 2025 г., до голяма степен поради чуждестранното търсене, съобщава електронното издание на в. Kathimerini, цитирайки нов анализ на Spitogatos Insights.

Въз основа на търсенията на ваканционни жилища, най-голям интерес е проявен от Съединените щати, Обединеното кралство, Германия, Нидерландия и Франция.

Според данните, Йонийските острови са регистрирали най-рязко увеличение, като средната искана цена е достигнала 2390 евро/кв.м, в сравнение с 1600 евро/кв.м през 2019 г. – скок от 49,3%. Егейските острови са следвани с 2778 евро/кв.м (ръст от 39%), докато Крит е отбелязал ръст от 40,4% до 2105 евро/кв.м.

Според проучване на Spitogatos, Цикладите остават най-скъпият пазар. В Миконос, през второто тримесечие на тази година, средната цена достигна 7 143 евро/кв.м, следвана от Антипарос (6 391 евро/кв.м), Парос (5 ​​000 евро/кв.м) и Фолегандрос (4 951 евро/кв.м). Изненадващо, Санторини беше по-евтин с 4 211 евро/кв.м, докато Андрос регистрира най-достъпните цени в региона с 2 120 евро на кв.м.

Скорошно проучване на Elxis-At Home в Гърция, компания, специализирана в продажбите на ваканционни жилища на чуждестранни купувачи, стигна до подобни заключения. То установи, че средната цена на новопостроена вила с градина и басейн се е повишила с 10,2% през последната година до 4 675 евро/кв.м, в сравнение с 4 243 евро/кв.м през 2024 г., 3 675 евро/кв.м през 2023 г. и 3 458 евро/кв.м през 2022 г. Следователно, от 2022 г. до 2025 г. цените са се увеличили с 35%, което е постижение, което действа като магнит за повече чуждестранни купувачи.

Йонийските острови сега се открояват по отношение на цените, като средната цена на новопостроена вила вече достига 4865 евро/кв.м, което отразява предлагането на нови луксозни къщи в крайбрежните райони. Голямо увеличение на цените се наблюдава и в Западна Гърция, където средната продажна цена сега е 3770 евро/кв.м, което отбелязва увеличение от 17% спрямо 2022 г., поради развитието на нови луксозни проекти.

Друга тенденция, която се наблюдава тази година, е предпочитанието на все по-голям брой купувачи към жилища, разположени далеч от наситени туристически дестинации. Това развитие произтича от желанието за по-голямо спокойствие и уединение, далеч от големи туристически места. В същото време, по-малко туристическите райони предлагат по-достъпни цени и следователно са свързани с очакването за по-големи бъдещи капиталови печалби.