Рекордни горски пожари изпепелиха над един милион хектара земя в ЕС тази година

Още по темата: Испания и Португалия обявиха повишена степен на тревога поради риск от пожари 04.08.2025 08:54

Испания и Португалия са най-засегнати

Горски пожари са изпепелили над един милион хектара земя в Европейския съюз тази година досега, което е най-голямото количество за която и да е година, откакто започнаха официалните данни през 2006 г., показват данни на ЕС, цитирани от Reuters.

Към вторник общо 1 028 000 хектара в ЕС са били опустошени от пожари – площ, по-голяма от Кипър, и по-висока от общата площ за която и да е година, регистрирана досега, показват данни от Европейската информационна система за горски пожари на ЕС, анализирани от агенцията.

Предишният рекорд е бил през 2017 г., когато площта, изпепелена от горски пожари, е била около 998 000 хектара.

Испания и Португалия са най-засегнати и заедно представляват около две трети от изгорялата площ в ЕС. Данните от EFFIS показват рязко увеличение на горските пожари между 5 и 19 август – период, който се припокрива с 16-дневна гореща вълна в Иберийския полуостров.

Горещата вълна приключи миналата седмица, като разпали пожари, които убиха най-малко осем души в двете страни и принудиха железопътните услуги и пътищата да бъдат затворени.

Въпреки това, 10 горски пожара все още бушуваха във вторник в испанския регион Кастилия и Леон, където около 700 души бяха евакуирани, докато пламъците продължиха в северните региони Галисия и Астурия.

В Португалия по-ниските температури донесоха известно успокоение, а пожар в Пиодао беше потушен след 12 дни в понеделник. С над 60 000 изгорели хектара, Пиодао е най-големият горски пожар в страната, регистриран досега.

Изменението на климата прави горските пожари, горещите вълни и сушите по-чести и тежки, въпреки че превантивните мерки, като например почистването на земя от суха растителност, играят важна роля за ограничаването им.

Горските пожари в ЕС са отделили 38 милиона тона въглероден диоксид тази година, съобщи EFFIS. Това е повече отколкото по същото време през която и да е година в историята, което поставя 2025 г. на път да надхвърли годишния рекорд от 41 милиона тона.