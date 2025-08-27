Данъчен консулт на "Труд news": Дължими осигуровки за работещ човек с инвалидна пенсия

Много хора получават инвалидна пенсия, но продължават да работят. Затова в рубриката на „Труд news“ “Данъчeн консулт” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на осигуровки в тези случаи. Допълнително разглеждаме възможностите за работа като едноличен търговец и по Закона за корпоративно подоходно облагане.

I Осигуровки при получаване на инвалидна пенсия

Самоосигуряващо се лице полага личен труд в негово дружество „X“ ЕООД. Получава доход за личния труд в дружеството и внася данък върху този доход. Човекът има решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Все още няма пенсия за стаж и възраст. Поставен е въпросът: Какви осигуровки дължи човекът?

Едноличният собственик на дружество, за упражняваната от него трудова дейност следва да се осигурява по реда, определен за самоосигуряващите се собственици на търговски дружества в чл.4, ал.3 т.2 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, като внася осигуровки изцяло за своя сметка.

На основание чл.4, ал.3, т.2 от КСО, задължително осигурени за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) (за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт) са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО и §1, т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО.

Осигуровките са изцяло за тяхна сметка. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. На основание чл.6, ал.8 от КСО те внасят авансово през календарната година осигуровки, върху избран месечен осигурителен доход между минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и максималния месечен осигурителен доход. Окончателният размер на месечния им осигурителен доход се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация (оброзец Окд-5) до НАП, подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Здравното осигуряване на собствениците на търговски дружества, които се осигуряват като самоосигуряващи се лица, се провежда по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО. На основание тази разпоредба тези лица се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и окончателно върху доходите от дейността и доходите за работа без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО.

С разпоредбата на чл.4, ал.6 от КСО, е създадена правна възможност, лицата, които подлежат на осигуряване по реда на чл.4, ал.3, т.1-4, на които е отпусната пенсия, да се осигуряват по свое желание. Разпоредбата се прилага независимо от вида на отпуснатата пенсия – за осигурителен стаж и възраст, инвалидна или наследствена.

Лицата, които са придобили статут на пенсионери след започване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица и не желаят да се осигуряват нямат задължение да уведомят НАП за своето решение с подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (обр. Окд-5). Желанието си да не се осигурява лицето декларира в последната, подадена декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“ (приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №Н-13/17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица), като попълва данни в полето на т.15. Последен ден в осигуряване – попълва се последният календарен ден в осигуряване.

В случай, че лицето, след пенсиониране, не желае да прекрати осигуряването си трябва да продължи да внася вноски за ДОО и да подава данни за социално осигуряване с декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“.

В ЗЗО няма предвидена разпоредба, аналогична на чл.4, ал.6 от КСО, която да освобождава от задължение за осигуряване самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия. Лицата по чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, които са пенсионери, внасят здравни вноски при съобразяване с разпоредбите на чл.40, ал.1, т.6 и ал.8 от ЗЗО, независимо, че са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет върху размера на пенсията, без добавките към нея.

II Работи като ЕТ, но иска и друга фирма

Човек е регистриран като едноличен търговец (ЕТ). Работи на трудов договор на пълен работен ден. Извършва с личен труд 3 дейности, които се облагат с патентен данък. Получава възнаграждения по няколко граждански договора. За всички дейности подава годишна данъчна декларация. Поставен е въпросът: Може ли допълнително да извършва дейност и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)?

Физическо лице може да получава доходи по трудови и граждански договори (хонорари), доходи от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, както и от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти и дялове от чужбина и др. В закона няма забрана да получава доходи на различно основание.

Доходите на физическо лице, регистрирало предприятие на ЕТ, са обособени, съгласно чл.10, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като доходи от стопанска дейност на ЕТ и са отделни от доходите му като физическо лице от други дейности. Те се облагат по общия ред, регламентиран в чл.26 от ЗДДФЛ, освен ако не подлежат на облагане с окончателен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като ЕТ е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба.

Съгласно данъчното законодателство няма пречка физическите лица едновременно с дейностите, облагаеми по ЗДДФЛ, да регистрират юридическо лице и да извършват дейност чрез това юридическо лице.

Съгласно чл.2, т.1-4 от ЗКПО данъчно задължени лица са: местните юридически лица, чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност или получават доходи от източник в България; едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски стопани, които определят облагаемия си доход по реда на чл.26 от ЗДДФЛ - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в ЗДДФЛ, както и физическите лица - търговци по смисъла на чл.1, ал.3 от Търговския закон - за случаите, определени в ЗДДФЛ.

Следователно дейност, подлежаща на облагане по реда на ЗКПО, могат да извършват единствено горецитираните данъчно задължени лица.

Физическо лице не е възможно да осъществява дейност, за която данъчната облагаема основа да се формира по реда на ЗКПО, с изключение на ЕТ.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.