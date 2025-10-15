Данъчен консулт на "Труд news": Ред за плащане на осигуровки от работещ пенсионер

Много пенсионери продължават работа след получаване на пенсия. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на осигуровки в тези случаи. Допълнително разглеждаме условията за ползване на данъчно облекчение за дете.

I Работещ пенсионер

Човек е пенсионер от 2 декември 2021 г. и е решил да не се осигурява социално, считано от 2 декември 2022 г. Попитал е в НАП и са му отговорили, че не трябва да подава декларация образец ОКд-5 за прекъсване на осигуряването, а това обстоятелство се отразява в декларация образец №1, в която трябва да посочи последен ден в осигуряване - 1 декември 2022 г. Така за декември 2022 г. е подал две декларации образец №1 - една, в която е отразена дата на прекъсване на социалното осигуряване до 1 декември 2022 г., и втора - с данни само за здравно осигуряване, считано от 2 декември 2022 г.

През 2023 г., 2024 г. и 2025 г. човекът е имал няколко периода със социално осигуряване, като е декларирал начало и край на осигуряване само в декларация образец №1. През тези периоди е бил и във временна неработоспособност, за която е изплатено обезщетение. След проверка от НОИ са му издадени задължителни предписания да коригира декларации образец №1 за периода от 1 декември 2022 г. до юни 2025 г. и да внесе социални осигуровки, понеже НОИ не зачита прекъсване на осигуряването от 2 декември 2022 г., тъй като не е подал декларация образец Окд-5. Поставен е въпросът: Трябвало ли е да подава декларация образец ОКд-5 за прекъсване и започване на осигуряване след като е самоосигуряващо се лице (регистриран земеделски стопанин) - пенсионер, и не е прекъсвал дейността си?

На основание чл.4, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл.1, ал.6 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лице, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), самоосигуряващите се лица по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

Съгласно чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО (вкл. регистрираните земеделски стопани) възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация (образец ОКд-5 “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”) до НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Според чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание, изразено както следва:

1. за лицата, които не са прекъснали или прекратили трудовата дейност, съответно осигуряването си, след като им е отпусната пенсия - с продължаване подаването на данните по чл.5, ал.4, т.1 от КСО (декларации образец №1 или образец №5);

2. за лицата, които започват трудова дейност след като им е отпусната пенсия - с подаване на декларация по ал.2; в тези случаи осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията (образец ОКд-5 “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”);

3. за лицата, които са прекъснали осигуряването си след като им е отпусната пенсия - с подаването на данните по чл.5, ал.4, т.1 от КСО; в тези случаи осигуряването се възобновява не по-рано от 1-во число на месеца, предхождащ месеца, през който са подадени.

В КСО и НООСЛБГРЧМЛ е определен редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, но не е определен ред за изразяване на нежеланието за осигуряване. Това е така, защото правото на тези лица да не се осигуряват за държавното обществено осигуряване е еx lege с настъпването на факта на придобиване качеството на пенсионер, без да са необходими някакви допълнителни действия от тяхна страна.

Според чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица, които не са прекъснали или прекратили трудовата си дейност, съответно осигуряването си, след като им е отпусната пенсия или когато възобновяват осигуряването си, не е необходимо да подават в НАП декларация (образец ОКд-5).

Следователно, за упражняваната трудова дейност като самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия, човекът не подлежи на задължително социално осигуряване и при прекъсване и възобновяване на социалното осигуряване не следва да подава декларация образец Окд-5.

Но Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) правна възможност работещ пенсионер да не се осигурява здравно не е предвидена. За времето, през което упражнява трудова дейност, независимо че е пенсионер, човекът дължи здравни вноски по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО при спазване на поредността на доходите, посочена в чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО като на първо място се поставя размерът на отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд без добавките към нея.

За периодите, през които на човека е отпусната пенсия и е подал данни с декларация образец №1 и е внасял осигуровки само за здравно осигуряване, човекът е упражнил правото си по чл.4, ал.6 от КСО да не се осигурява за фондовете на държавното обществено осигуряване.

II Облекчение за дете

Човек получава заплата и иска да се възползва от данъчното облекчение за едно дете, но за периоди от последните шест години има неплатени здравни осигуровки. Поставен е въпросът: Има ли право на данъчно облекчение за дете при наличие на неплатени здравни осигуровки?

Хората, които отговарят на условията за ползване на данъчно облекчение за деца, определени в чл.22в, ал.2 и ал.3 от ЗДДФЛ, могат да ползват облекчението. Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл.53, ал.2, както и по реда на чл.103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Съгласно чл.49, ал.4, т.8 от ЗДДФЛ, когато облекчението се ползва чрез работодател, лицето е задължено да подаде декларация по ал.8 на чл.22в от същия закон, като в нея декларира, че към момента на подаването є пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

В конкретният случай през предходните шест години човекът не е подавал декларация за здравно осигуряване за собствена сметка образец №7. Тази декларация подават всички, за които е възникнало задължение сами да внасят здравните си вноски съгласно чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване. Като безработно лице за посочените периоди той е бил задължен да подаде тази декларация и да плати дължимите здравни вноски.

Декларираното от човека знание за наличие на здравноосигурителни задължения, предполага подаване на декларация образец №7 за посочените периоди и плащане на здравни вноски. Ако не подаде съответната декларация и въпреки това се възползва от данъчното облекчение за дете с подаване на годишна данъчна декларация или чрез работодател, след обработка на декларацията или данните по справка чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ, органите по приходите ще образуват производство по установяване на задължения и издаване на данъчен акт за дължимите здравни осигуровки и едва след плащането човекът ще има възможност да получи данъчното облекчение.

