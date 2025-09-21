Две жени в ареста след хайка за проститутки

Агенти на ГДБОП обикалят „стаи за гости“ в Ямбол

Разпитани са 14 свидетели

Акция за пресичане на платената любов в Ямбол започнаха агенти на ГДБОП в нощта срещу 20 септември в Ямбол. Проверявани бяха собственици и управители на стаи за гости. Установени бяха жени, които предлагат секс услуги срещу различни суми, техни сводници, като и множество клиенти на секс услуги в града.

При операцията са иззети осем телефона, използвани за публикуване на обяви в интернет, записващи устройства и охранителни камери, документи и парична сума от 5000 лева. Разпитани са 14 свидетели. Задържани са две жени с полицейска мярка за 24 часа. Образувано е дело за сводничество и даване на помещения под наем за проституция. Предстои Районната прокуратура в Ямбол да реши дали да повдигне обвинения на задържаните.