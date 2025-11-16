Джилиан Андерсън: Преди „Досиетата Х“ бях безработна и спях по диваните на познати

Обичам и уважавам Дейвид Духовни

Джилиан Андерсън се завръща в светлината на прожекторите с уестърн сериала “The Abandons”, който очакваме и в България. Джилиан е сексуално и интелектуално атрактивната звезда от иконичния сериал “Досиетата Х” - един от най-успешните тв продукти за последния четвърт век. Научно-фантастичната поредица за срещата на специалните агенти на ФБР Фокс Мълдър (Дейвид Духовни) и Дейна Скъли (Джилан Андерсън) със света на свръхестественото се завърна с един специален 11-и сезон преди няколко години. След края на снимките Джилан Андерсън обяви, че ще се раздели с образа на Скъли и ще се опита да продължи кариерата си с по-разнообразни екранни предизвикателства. Джилан Андерсън е родена на 9 август 1968 г. в Чикаго, Илинойс, в семейството на Едуард и Розмари Андерсън. Майка є е компютърен специалист, а баща є е собственик на фирма за филмови постпродукции. Когато е още бебе родителите є се преместват в Пуерто Рико, където живеят две години преди да се преместят в Лондон, Англия. Когато е на единадесет години семейството си се завръща в САЩ и се установяват в Гранд Рапидс, Мичиган. Андерсън е носителка на награди “Еми”, “Сатурн” и “Златен глобус”, номинирана е за две награди “Лорънс Оливие”, две награди на “БАФТА” и осем награди “Сателит”.

- Джилиан, разкажете малко за новия уестърн сериал, в който участвате?

- Историята ни връша на територията на Вашингтон, 1854 г. Две различни семейства - едното богато и привилегировано, обединено от кръв, другото - събрано по неволя от сираци и аутсайдери, свързани от любов и нужда - преплитат съдбите си чрез две престъпления, една ужасяваща тайна, една съдбовна любов и едно парче земя, под което се крие сребро. Сблъсъкът между тях е емблематичен за вечната американска борба между имащите и нямащите, в свят, където дори дългата ръка на закона не може да достигне

- Това определено е нов тип роля за вас. А лесно ли се разделихте с образа на Скъли от “Досиетата Х”?

- Никога не съм смятала, че това ще продължи вечно. Но след онези шест епизода от сезон 10 съвсем не бях убедена, че това е начина, по който искаме да кажем “Сбогом” на шоуто и неговите легиони от верни и привързани към персонажите зрители. В 11-и сезон, нещата изглеждаха по-завършени и полирани. Тогава вече усетих, че е дошъл подходящият момент да се разделя с персонажа на агент Скъли. Когато се съгласих да участвам бях напълно наясно, че това ще е последният път, в който обличам дрехите на Дейна.

- На какво се дължи огромното културно влияние на “Досиеатата Х”?

- Наистина не знам защо точно този сериал има толкова продължително влияние и все още вълнува публиката, толкова години след първия епизод. Може би защото предлага на публиката някакъв вид комфорт, феновете на оригинала със сигурност се радват, че има нови епизоди. Но не мога да говоря за новите зрители, които не са запознати с първите девет сезона. Но старите фенове наистина пазят скъпи спомени за сериала. Постоянно срещам хора, които ми разказват как са гледали “Досиетата Х” с родителите си, какво специално събитите, съпътстващо тяхното ежедневие, е бил сериала.

- Милиони фенове сигурно се надяват, че вашата героиня агент Скъли отново ще се появи в някой нов специален сезон?

- Не, не. Това е от мен. Няма повече да се връщам към този образ и този сериал, които ми дадоха толкова много. Сериозна съм. Толкова много уважавам всички хора от екипа, които превърнаха поредицата в реалност. Обичам и уважавам Дейвид Духовни, който играе Мълдър. Тъжно е да се разделя с всичко това, но вярвам, че взимам правилното решение.

- Как “Досиетата Х” се отрази на Вашия живот?

- Този сериал упражни колосален ефект върху мен. По това време бях безработна, на 24 години и редовно спях на дивана на някой познат. Да бъда част от нещо толкова иконично и да изиграя образ с такъв дълъг културен живот и толкова много фенове е повече, отколкото можех да си мечтая. Прекрасно е за един изпълнител да има възможността да изиграе персонаж с такова влияние върху публиката. “Досиетата Х” промени лицето на телевизията и възвести новата епоха в тази индустрия. Радвам се, че имахме възможност за още един сезон. Историята на Мълдър и Скъли ни се струваше недовършена. Това схващане несъмнено се подкрепя и от всички онези хора, които са гладни и жадни за мистериите на “Досиетата Х” и искат отново да се потопят в света на необяснимото. На мястото, където “истината е някъде там”.

- Да очакваме ли нов сезон на “Американски богове”?

- Няма да участвам в повече епизоди на “Американски богове. Браян и Майкъл Грийн също приключиха с тази поредица. Със сигурност имам няколко нови проекта на хоризонта, но още не съм напълно готова да говоря за тях.