Доналд Туск: САЩ обещаха консултации с Европа преди срещата между Путин и Тръмп

Всички са напрегнати относно резултата от тази среща

Съединените щати обещаха да се консултират с европейските си партньори преди срещата на президентите на Русия и Съединените щати Владимир Путин и Доналд Тръмп на 15 август, заяви полският премиер Доналд Туск.

"Американската страна също така обеща да се свърже с европейските партньори относно своята [преговорна] позиция", каза Туск на пресконференция, излъчена от TVP Info .

"Говорих с европейски лидери и всички са напрегнати от резултата от тази среща", посочи министър-председателят на Полша.

Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, срещата на върха на лидерите ще се фокусира върху постигането на дългосрочно мирно разрешаване на украинската криза, припомня ТАСС. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се проведе на руска територия, каза Ушаков.