ДПС и президентските избори

На предстоящите догодина осми президентски избори участието в тях на „ДПС - Ново начало“ ще има решаващо значение

Напоследък много се спекулира с възможното влияние на ДПС върху предстоящите през месец ноември 2026 г. президентски избори. Действително, според проучванията на „Галъп Интернешънъл Болкан“, подкрепата на „ДПС - Ново начало“ ще има решаващо значение за резултата от тези избори. Но това ще бъде така поради очакваните електорални нагласи на българите към онзи бъдещ момент, а не „защото винаги е било така“. Не винаги е било така.

Досега са произведени 7 избора за президент и вицепрезидент на Републиката (1992, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 г.). На всички тези избори е имало балотаж. И една любопитна подробност: който е водил на първи тур, е печелил и на втори. В момента мобилизационният потенциал на ДПС е 500 000 гласа с възможност за разширение до над 600 000 гласа в следващите няколко години. Тук ще отбележа, че през 2009 г. ДПС получи рекордните 610 000 гласа на парламентарни избори, а най-малко гласове (283 000) движението имаше през кризисната за него 1994 г.

Сега да припомним резултатите от президентските избори. На балотажите през 1992, 2016 и 2021 г. разликата беше над 800 000 гласа, а през 2006 г. стигна 1 400 000 гласа след катастрофалната кандидатура на демократичните сили, която не се класира на балотажа. Така че гласовете на ДПС не са били решаващи на тези 4 президентски избора. За разлика от тях, през 1992, 2001 и 2011 г. гласовете за ДПС са могли да решат и вероятно са решили изхода от балотажа. Това е особено валидно за 2011 г., когато разликата на балотажа беше 167 000 гласа, докато ДПС беше в отлична електорална форма с над 500 000 гласа. Тук не разглеждам резултатите от първи тур на тези избори, когато движението участваше с до голяма степен формални кандидати.

Какви са изводите? В историята на президентските избори (1992 - 2021 г.) у нас 3 пъти ДПС вероятно е имало решаващо влияние, а 4 пъти участието на ДПС няма такова влияние. На предстоящите догодина осми президентски избори участието в тях на „ДПС - Ново начало“ ще има решаващо значение според текущите данни за политическите процеси у нас. А дали „ДПС - Ново начало“ ще излъчи собствен кандидат на първи тур, засега не е ясно. Много ще зависи не само от положението в страната, но и от международната обстановка през есента на 2026 г. Ако изобщо има такава обстановка, де.