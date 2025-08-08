Душан Керкез след трите поредни провала и преди Черно море: Срам за мен е, че нямаме победа

Душан Керкез определи като сам за себе си и за всички в клуба факта, че ЦСКА няма победа в първите кръга на първенство. Сега му предстои домакинство срещу Черно море.

„Това ще е различен мач – каза треньорът. - Работим футболистите да са спокойни. Черно море е със същия треньор, същата система на игра и доста състезатели са там отдавна. Трябва да сме много силни физически и тактически, ако искаме да бием. Трябва да направим крачка напред без значение колко е трудно. Не гледам другите отбори. От първия ден казвам, че трябва да се стремим всичко в нашия двор да е наред. Един позитивен резултат може да преобърне нещата. Черно море е пример как се работи. Но ЦСКА е различен клуб. Има ли стабилност около треньора, може да се постигнат отново успехите от миналото.“

Кевин Додай изкълчи гледен и няма да играе. Най-новото попълнение Годой още няма работна виза. „За две години Годой показа сила и качество – похвали го Керкез. - Вярвам, че ще помогне на ЦСКА. Който не спазва правилата, няма как да остане в колектива. Зюмюр Бютючи прескочи една линия, която не е позволена. Нямам нищо против него. Приемам, че всички сме различни характери. Теодор Иванов знае какво трябва да прави на тренировка. Слуша и работи. Ще дойде и неговото време.“

Камерунският национал Джеймс Ето'о не е показал и 50 процента от качествата си, които демонстрираше като футболист на Ботев (Пд). Кезкез визира и последния сезон, след като халфът почти през цялото време беше в ЦСКА.

„Нещата не са както очаквах – продължи треньорът. - Има много причини да закъсняваме с трансфери, но връщане назад няма. Каквото е било вчера, се забравя. Винаги говоря истини и реалности. 100 процента ще има нови. С Пауло Нога имахме прекрасни отношения, но той сам реши да си тръгне.“