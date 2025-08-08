Тунчев критичен след първата европобеда

Александър Тунчев беше доста критичен към футболистите на Арда след първата в историята европейска победа. Тимът от Кърджали спечели с 1:0 като гост на Кауно в Литва и доближи съвсем плейофа в Лигата на конференциите.

„Със смесени чувства съм – призна треньорът. - Ранният червен картон на съперника ни стъписа. Футболистите ми помислиха, че литовците сами ще се бият. Инструкциите ми бяха да движим по-бързо топката, да „разкъсаме“ противника. Те се опитваха да ни провокират, но показахме самообладание. Опитните ни футболисти внасят самочувствие, но могат повече.“

Досега Арда имаше две загуби от Апоел (Беер Шева) в първото си евроучастие. А тази година стигна до мача с Кауно благодарение на две ремита срещу ХИК и успех с дузпи в края.