Продадоха 20 000 билета за България – Испания

Близо 20 000 места на националния стадион „Васил Левски“ вече са заети за предстоящата световна квалификация България – Испания. В четвъртък около обяд БФС пусна в продажба единичните билети за началото на кампанията, която противопоставя родните национали на действащия европейски шампион, Грузи и Турция.

Само през първия ден около 15 000 пропуска бяха закупени от привърженици на „трикольорите“, които искат да подкрепят България, но и да видят някои от най-големите световни свезди във футбола, като Ламин Ямал. Други 5000 вече бяха заети от пакетните билети, важащи за трите домакинства.

Билетите са на цени между 60 и 300 лева, като най-евтино се продават тези за секторите зад вратите - „Б“ и „Г“. Пак там има и пропуски по 90 лева.

За Сектор В местата са оценени на 100 лева, а тези за „А“ имат два варианта – от 150 и от 300 лева.

Част от приходите пък ще бъдат дадени за благотворителност. В двата дни преди срещата на 4 септември ще има концерт на „Юнак“, приходите от който отиват за фондация „слънчеви деца“. На събитието ще присъстват емблематични личности, сред които Христо Стоичков, Красимир Балъков, Ивелин Попов, Криско, Любо Киров и много други.