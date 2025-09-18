Евакуираха 300 общинари

Над 300 служители на Община Бургас бяха евакуирани при симулативна тренировка. В нея се включиха и екипи на ОДМВР и РГ „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В рамките на тренировката беше разигран сценарий, при който терорист предизвиква пожар в приземния етаж на сградата.

За 7 минути са евакуирани близо 350 служители на Община Бургас. "Терористът“ е задържан, а пожарът потушен.

Подобни симулативни тренировки се провеждат два пъти в годината. При тях се отработват планът за действие при защитата при бедствия и планът за сигурност при терористичен акт.