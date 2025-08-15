Европейско поведение от Локо (Пд), поздрави родните евроучастници

Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив отправя своите искрени поздравления към отборите на ПФК Левски и ПФК Арда за успешното преминаване в следващия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Столичани и кърджалийци отстраниха съответно Сабах и Кауно Жалгирис, като вече са само на една крачка от груповата фаза.

ПФК Лудогорец също изигра редица силни европейски двубои в предварителните кръгове на Шампионската лига. Сега тимът е на плейоф за влизане в групите на втория по сила турнир - Лига Европа.

Желаем успех и на трите родни отбора! Убедени сме, че ще защитите достойно честта на българския футбол!