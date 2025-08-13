Етър остана без треньор след само 3 кръга от новия сезон във Втора лига. На стадион "Ивайло" обявиха раздяла с досегашния наставник Живко Желев. "Болярите" записаха 2 равенства и поражение на старта на новата кампания.

Съобщението:

Уважаеми привърженици, футболни хора и приятели на „Етър“,

Ръководството на „Етър“ Велико Търново изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора.

Под тяхно ръководство „виолетовите“ записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба. Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на „Етър“.

Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги.

Желаем им здраве, много бъдещи успехи в професионалния и личния път, и оставаме уверени, че вратите на „Ивайло“ винаги ще бъдат отворени за тях.

Благодарим ви!