Жител на Калифорния е диагностициран с чума

Рядък случай на чума е регистриран в американския щат Калифорния. Според местните власти, жител на град Саут Лейк Тахо е бил ухапан от заразена бълха по време на поход. Тестовете потвърдиха инфекцията и пациентът в момента се лекува и се възстановява у дома, съобщава Bild.

Според Кайл Флифтлет, директор на отдела за обществено здраве на окръга, „чумата се среща в много райони на Калифорния, особено в планините на Ел Дорадо“. Той подчерта, че е важно хората и техните домашни любимци да се предпазват, докато се разхождат и къмпингуват в райони, където живеят диви гризачи.

Чумата се причинява от бактерията Yersinia pestis и най-често се предава чрез ухапвания от бълхи, които са заразени от катерици, бурундуци и други гризачи. Симптомите се появяват в рамките на две седмици - треска, гадене, слабост и подути лимфни възли. Ако се диагностицира навреме, заболяването се лекува с антибиотици.

Случаите на чума при хора са изключително редки в Калифорния. Последният път, когато чума е регистрирана при човек, е бил през 2020 г., също в района на Саут Лейк Тахо. Пациентът се възстанови.