Идва Часът, идва Зохран

Ако американската икономика претърпи сериозен спад, по-твърдите елементи на платформата на Мамдани биха могли да намерят реална подкрепа

Скот Макконъл

Моето усещане за Зохранан Мамдани дойде през два прозореца: Първо, неговите позиции, които са комбинация от леко социалистически (повече безплатни неща от градската управа) и по-твърди позиции на “Третия свят”, като неговия антиционизъм, който той никога не се е опитвал да омаловажава или смекчава. И второ, неговото предизборно поведение, както се вижда от различните му видеоклипове в социалните медии, които изглеждаха безгрижни и причудливи, продукти на харизматичен млад мъж, способен да се наслаждава на живота.

Сохраб Ахмари се фокусира върху това в изобразяването си на Зохранан като част от “джентри лявото” - нещо, с което нюйоркчаните от средната класа са много добре запознати. С произхода си от висшата класа и частно училище, Зохранан е изглеждал толкова лично незастрашителен, толкова подобен на момчета, които човек е срещал на сто партита, че това не само притъпи обвиненията (от Тръмп и някои краища на кампанията на Куомо), че е комунист и радикален джихадист, но и направи тези обвинения да изглеждат донякъде нелепи.

Победната реч на Зохранан, остра в реториката си и злобна към Тръмп, Куомо и “деспотите”, които държат добрите нюйоркчани от работническата класа надолу, отклони усещането за него от жизнерадостната фигура на предизборните видеоклипове в социалните медии. Той не произнесе реч от типа “нека видим какво можем да постигнем заедно като нюйоркчани”, нито реч от типа “дори и да не сте съгласни с мен, вратата ми винаги ще бъде отворена за вас и искам да чуя вашите мнения”. Беше по-скоро реч от типа “ние победихме и ще ви смажем”.

Мисля, че победата на Мамдани - не с разгромната разлика, която мнозина очакваха през август, но въпреки това е значителна победа, с малко над 50 процента от гласовете в надпреварата с трима кандидати - е исторически белег, далеч по-значим от умерените победи на новоизбраните губернатори на Вирджиния и Ню Джърси в стил “шеф-лейди”. (Подходящо е, че някога са били съквартиранти и всъщност са родом от щатите си.) Тези победи бяха широко очаквани миналата година; изкачването на мюсюлмански кандидат от DSA на кметския пост на Ню Йорк - със сигурност една от половин дузина най-важни изборни длъжности в Съединените щати - беше събитие, което никой не предвиди преди година.

Има много хора с немалко влияние, които са убедени в идеята, че Мамдани трябва да се провали и да бъде видян като провален. Моето предположение е, че крилото на Мамданизма, ориентирано към по-безплатните неща, неизбежно ще се разпадне: Той няма да може да осигури средства за по-сложните си програми, като безплатните грижи за деца, а някои, като държавните хранителни магазини, скоро ще изглеждат глупави и нелоялна конкуренция за много семейни хранителни магазини. Безплатните автобуси ще се превърнат в мобилни приюти за бездомни, преди да бъдат намалени. Замразяването на наемите ще работи известно време, докато хората, които се нуждаят от помощ с отопление или ВиК, не забележат, че тя не е предвидена.

Но голяма част от възраженията срещу Мамдани идват от неговия антиционизъм: той и политическото движение, което го спонсорира, не искат да принудят Израел да сключи мир или да смекчат милитаризма си - тоест позиции, споделяни от Барак Обама и Джордж Х. У. Буш - а буквално да го унищожат, поне като еврейска държава. Не малък брой хора изобщо няма да направят компромис с тази гледна точка и ще направят всичко възможно, за да осигурят провала на Мамдани като политик.

Въпреки това, за Мамдани и движението DSA има възможност да надделеят. Финансовите новини сега са пълни със спекулации за балон на цените на акциите, свързани с изкуствения интелект, чието спукване би могло най-малкото да предизвика голям спад на фондовия пазар. Кампанията на Мамдани изглежда се е възползвала от много образовани млади хора, отчаяни за общност и смисъл; това, което всъщност все още не е имала, е атмосфера на гневни млади хора - с други думи, тълпи. Голяма част от успеха на кампанията идва от привидно добро настроение, което я заобикаляше. Но ако икономиката се влоши, ще има много гняв и както Мамдани, така и DSA изглеждат правдоподобно място, където той да се развие.

Проблемите с достъпността, за които Мамдани водеше кампания, са реални и доста ярко преживявани от най-младото поколение избиратели. Мамдани и DSA нямат добри отговори за тях - че социалистите нямат, е горе-долу аксиома. Но ако възприеманата алтернатива е администрацията на Тръмп, генерираща заглавия за непотистични крипто сделки, носящ десетки милиони долари на семейството и приятелите си, политическият победител не е очевиден. Или може би е.

Скот Макконъл е основател и редактор на The American Conservative