Някаква налудна логика ни е обзела

Бюджетът е обща касичка, до която имат достъп най-безскрупулните

Бюджетът е обща касичка, до която имат достъп най-безскрупулните. Продънен е, защото харчат от нея с едни от най-бързите темпове в Европа: за 4 години дългът на хазната ще нарасне с почти 14% спрямо размера на икономиката ни до 36,6 на сто - спрямо около 23% сега. А понеже “не стига4 за преизбирането на хубостниците в НС и МС, те си помагат с по 20-ина милиарда лева дълг всяка година.

В дългосрочен план всички ще сме мъртви, казваше лорд Кейнс. Давайте да си свиркаме и да харчим сега - пък каквото такова. Някаква такава налудна логика ни е обзела...

Въпросът е не толкова размерът на дълга, а може ли икономиката да работи така, че да го изплаща, без да бъде смазана средната класа и малкият и семеен бизнес - истинският гръбнак на икономиката ни. С несъобразено с реалността вдигане на заплати във ведомствата и купуване на военна техника - няма да стане!

Но помните - шефът на НАТО, Рюте, ни предупреди. “Ще си плащате за “сигурност”, каза човекът. Вдигането на данъци и рязането на социални плащания и разходи е неизбежно, но не и на парите за оръжия! Там има “дерогация4, тоест следващите 3 години няма да ни го броят “тоя дефицит”. Важното е немската и американската военно-промишлена индустрия да има поръчки! Вреден ли е дефицитът или не е, влошава ли фискалната ни позиция или не?! Тури му пепел - принципни та принципни са нашите “партньори”! Какво не му харесваш на цивилизационния избор?!

Но как се плаща за тези луксове, явно сме много богати!

Вдигат се осигуровки и осигурителни прагове, наказват всякаква печалба с двойно данъчно облагане и по-висока ставка на данък дивидент - как така ще печелиш с честен труд в България? Я, веднага да се отчиташ или да предаваш бизнеса на нашите момчета, пък като фалира - следващият от редичката и така...

Но има нещо по-притеснително от дефицита и дълга (натрупаният дефицит във времето). Кое?

Това, че вече трайно всяка година едни 45-46 процента от произведеното в икономиката се иззема и се харчи политически. Половината!

Тотално фашизиране на икономиката - смесване на политика и бизнес. Размиване на границата между публичен и частен сектор, така че на практика да няма разлика.

Всичките ни “спасители” лежат на това уше. Да останат балами, които да бачкат и да има какво да се преразпределя от касичката. Срещу малка инвестиция дали в селски път, или стадион, разделените обществени групи гласуват “правилно” и системата се възпроизвежда.

А прегазената с валяка средна класа е държана в отчаяние и пълна апатия, за да не гласува. Ако въобще има за кого...

Времената обаче са лукави и само силните духом и икономически ще оцелеят. Говоря за народи - на такова ниво е залогът, както ясно виждаме от международния инфо обмен.

Разбира се, че България Може много повече. Но няма да стане с “черни списъци” и правилни “говорители” в медиите, защото последните не видяха нито дефицита, нито инфлацията, нито мигрантското цунами, нито зеленото недоразумение, нито войната в Черно море - те винаги бяха ухилени до уши и в самодоволно евролиберално неведение; и изобщо нямаха идея какво се случва. А днес - пак са в студиата да ни обяснят как стоят нещата и как да се оправят.