Изгубено дете вървя 1,5 км по плажа

Малчуганите тръгват на "разходка" към Поморие

7-годишно момченце се е изгубило на плажа в Бургас и вървяло километър и половина, преди да го открият. Близките му изпаднали в паника, че е влязло в морето и потърсили помощ от спасителите.

Детето е било открито от стражите на пост 10 на Северния плаж и предадено на разтревожената майка. Това е пореден случай за сезона.

„Непрекъснато трябва да търсим изгубени малчугани“, споделиха спасителите. Тъй като няма радиостанции по плажа, те качват мъниците на раменете си и чакат майките да ги видят и да дойдат да си ги приберат.

"Това е нещо като сигнализация, работи и затова го правим", разказаха морските стражи. Малчуганите останали за кратко без надзор, тръгват на разходка, разказаха спасителите. Съвсем скоро вече не могат да се ориентират, защото плажът е пълен.

Любопитен момент е , че винаги тръгват в посока на север, към Поморие, затова първите проверки след паника за изгубено дете започват в тази посока.

"В събота и неделя масово се изгубват деца, защото идват най – много хора. Ако морето е бурно и има мъртво вълнение, ситуацията става много притеснителна. От една страна сме на нокти и наблюдаваме някой да не бедства сред вълните, от друга - трябва да търсим малчуганите, които обикновено са поели по ивицата. Паниката на близките идва и от това, че се страхуват да не са влезли в бурното море. Напрежението е голямо", обясниха спасителите.