Инцидент в резиденцията на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Синсинати (ВИДЕО)

Джей Ди Ванс и семейството му не са били в резиденцията по време на ареста

Американската полиция разследва инцидент в резиденцията на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Синсинати и е задържала един човек, съобщава People .

От Сикрет сървиз потвърдиха пред People, че малко след полунощ в понеделник, 5 януари, мъж е бил арестуван от агенти в дома на Ванс. "Възрастен мъж е бил задържан в полицейското управление на Синсинати, след като е бил арестуван от служители на Тайните служби на САЩ за причиняване на материални щети, включително счупване на прозорци от външната страна на лична резиденция, свързана с вицепрезидента", каза Матю Йънг, заместник-специален агент, отговарящ за случая.

Анонимен източник от американските власти заяви, че агентите не вярват, че лицето е успяло да влезе в жилището. Местните медии съобщиха, че поне един от прозорците на къщата е счупен. Снимки, публикувани от регионалните сайтове, показват щети, но към момента не е ясно какво точно се е случило. Джей Ди Ванс и семейството му не са били в резиденцията по това време.

"Оценявам добрите пожелания на всички във връзка нападението в дома ни", написа Ванс в публикация в X. "Доколкото мога да преценя, един луд се е опитал да влезе с взлом, като е чукал по прозорците. Благодарен съм на тайните служби и полицията в Синсинати за бързата реакция. Дори не бяхме вкъщи, тъй като вече се бяхме върнали във Вашингтон", потвърди вицепрезидентът на САЩ.