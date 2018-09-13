Истински динозавър

Ranger Raptor е офроуд екстремист

Raptor - името му звучи хищно, всява страх и сякаш ни пренася в „Джурасик парк”. Спомняте ли си от филма онези ужасно стръвни динозаври, които ходят на задните си крака и размахват режещите си челюсти? Тези велоцираптори, или накратко – раптори, преминаваха през всякакви препятствия, за да докопат клетата си плячка. Истински ловни машини…

Истински ловни машини са и върховите офроуд варианти на пикапите на Ford, които също носят името Raptor. Последният „излюпен” Raptor е само на няколко дни, защото бе представен за първи път в Европа едва преди седмица. Това е Ranger Raptor - най-добре подготвеният вариант за трудни терени на най-продавания пикап на континента. Той се доближава като визия и характер до по-големия си братовчед отвъд океана Ford F-150 Raptor. Американците го наричат Performance Truck – определение, което приляга напълно и на Ranger Raptor, защото показва върхови възможности за този специфичен клас автомобили.

По същество пикапите са повече товарни и фермерски, отколкото пътнически превозни средства. Тяхната задача е да транспортират големи и тежки стоки, да минават по пътища без асфалт и без коловози, да газят пясък, вода и кал. Тук практичността е над естетиката. Дизайнерите на Ford обаче са се постарали и на външен вид Ranger Raptor да хваща окото и най-малкото да всява респект, ако не страх, сред останалите участници в движението. Увереният характер на автомобила е подчертан с агресивната радиаторна решетка, вградените в бронята LED фарове за мъгла и тесните ксенонови светлини. Сребристият защитен панел под предната част на синята каросерия, внушителните черни протектори на калниците и праговете, както и набиващият се в очи надпис Ford в решетката придават на модела силно присъствие и ярка индивидуалност. Той привлича погледите, когато спре на светофара, пред заведение или сред пустошта на дивата природа.

Стихията на пикапа започва там, където свършва асфалтът. Предпазни панели защитават автомобила отдолу от повреди при шофиране в офроуд. Тяхната дебелина е 2,3 мм и са изработени от пресована стомана за изключителна здравина. По този начин двигателят, диференциалът и трансферната кутия са обезопасени за движение в сурови условия. Предпазните степенки на праговете и големите арки на калниците също предпазват каросерията, а дизайнът на предната броня е такъв, че да позволи заход на стръмни препятствия. В праговете има отцедни отвори за изтичане на вода, кал и сняг. За овладяване на машината при висока скорост помагат мощни двубутални спирачни апарати и големи вентилирани дискове.

В пътническата кабина се усеща духа на Performance автомобилите на Ford, тъй като са използвани подходящи не само на цвят, но и на издръжливост материали. Седалките дават максимална опора на тялото при бързо движение в офроуд. Сини шевове и кожени акценти придават изисканост на тапицериите, които не се хлъзгат при контакт с дрехите на пътниците. Воланът е кожен с перфорация за по-удобен захват и лостчета от магнезий за смяна на предавките.

При движение по асфалтирани шосета за комфорта на пътуващите се грижат най-новите технологии на Ford за свързаност и комуникация като системата SYNC 3. Чрез нея водачът може да управлява аудиото, навигацията и смартфона с прости гласови команди. Системата позволява интеграция на телефони с платформи на Android и Apple, включително и гласова активация на редица приложения. Управлението освен с глас може да се извършва и с докосване на 8-инчов сензорен дисплей на конзолата. Навигацията е обогатена с функции за офроуд, които помагат за преодоляването на най-тежките и непознати терени.

Бързина извън асфаловия път

Пикапът Ranger Raptor е разработен с участието на експертите от отдела Ford Performance за ентусиазирани почитатели на офроуда. Шасито на автомобила е оптимизирано за шофиране с високи скорости по пресечени терени, както и за преодоляване на трудни препятствия. При конструирането на ходовата част са приложени различни решения, които дават на водача сигурен контрол върху превозното средство и възможно най-голям комфорт за условията.

Шасито е подсилено с високоякостни материали, за да понесе най-тежките натоварвания, на които може да бъде подложено. Извън асфалта пикапът е способен да се движи бързо в офроуд, а на гладките шосета вози комфортно благодарение на специални амортисьори, които поглъщат шока от неравните терени. Кормилното управление и настройките на окачването също са приспособени за преодоляване на сериозни препятствия. Специално за Ranger Raptor са произведени офроуд гумите на BF Goodrich с размер 285/70, монтирани върху 17-инчови джанти.

10 предавки, 4х4 и 213 конски сили

Сърцето на Ranger Raptor е двулитров дизелов двигател с двойно турбо пълнене. Той генерира мощност 213 конски сили и максимален въртящ момент 500 Nm. Ресурсът е напълно достатъчен, за да може пикапът да се справя с екстремни задачи. Инженерите на Ford са проверили при максимални натоварвания работата на дизеловия мотор, включително 200-часов непрекъснат процес в червения режим на оборотите. Двата турбокомпресора на мотора работят в последователен режим при ниски и високи обороти, като по-големият от двата осигурява върховата мощност при високи обороти.

Силата на 213-те коня под предния капак се предава на четирите колела през 10-степенна автоматична трансмисия. Скоростната кутия е идентична с тази на по-големия пикап F-150 Raptor. Тя е изработена от здрави и леки сплави като стомана и алуминий. Специалната калибровка на трансмисията позволява по всяко време да се премине към ръчна смяна на предавките при задействане на някое от лостчетата за превключване на волана. Наличието на 10 предавки позволява пътуването да бъде икономично като разход на гориво.

Нови технологии за безопасност и подпомагане на водача дават увереност, когато автомобилът се изправи пред сериозно препятствие на или извън пътя. В критични ситуации изпъкват системи като последната версия на контрола на стабилността с функция против преобръщане, асистентът за теглене на ремарке, асистентите за изкачване и спускане по наклон и за движение с голям товар. В офроуд среда пикапът се справя с трудностите, дори когато превозва сериозно количество стока в товарния си леген. Водачът има избор на настройки в шест режима на движение – нормален, спортен, хлъзгава настилка, кална и пясъчна настилка, камениста настилка и екстремен офроуд.