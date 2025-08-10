И след загубата от Нидерландия Барчовски не губи надежда за световното

Росен Барчовски не бърза да отписва предварителните световни квалификации дори след като мъжкият национален отбор претърпя втора загуба в група „F” - 70:81 от Нидерландия в Самоков. Пред почти пълните трибуни на „Арена СамЕлион“ тимът ни изостана със 7 точки в първата четвърт и натрупа двицифрен дефицит до почивката, а след нея намали разликата, но така и не стигна до обрат. Александър Стоименов бе най-резултатен за българския отбор с 18 точки, а Иван Алипиев добави 13 т., докато Дейвид Н'Гесан се отличи с „дабъл-дабъл“ от 24 т. и 11 борби за „лалетата“.

„Ако може да се каже нещо хубаво, това трябва да бъде е желанието, което отборът показа, стремежа да се бие до край – заяви селекционерът. - Ситуацията в групата я виждам така, както съм я виждал много пъти – опрени до стената да успяваме. Сега изглежда много трудно, но няма да се откажем. Докато дишам, ще се боря.“

Голямата ни звезда Александър Везенков бе в залата и разкри, че ще се опита да се появи в игра в някой от следващите мачове. В сряда приемаме Австрия в Ботевград, а седмица по-късно гостуваме на Нидерландия.

Това е трета контузия на същия глезен за година и половина, трудно е да гледам отстрани – заяви крилото на Олимпиакос. - Натоварвам глезена малко по по малко. Не знам как ще реагира, но се надявам скоро да съм в игра. Живеем в държава, в която всеки коментира и пише. Изоставаме от страни, които преди десет години не ги броихме за живи. Ясно е, че отиваме надолу, но трябва да видим защо и да помогнем на децата“.