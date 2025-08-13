И Ференцварош не напълни стадиона за Разград

Нито веднъж от началото на сезона мач на Лудогорец не е предизвикал препълване на стадион. Поредният двубой с празни трибуни беше гостуването на Ференцварош, загубено с 0:3 в третия предварителен кръг на Шампионската лига. Официалната посещаемост в двубоя на най-обичания и успешен унгарски клуб беше 19 111 зрители – пет хиляди места останаха празни. Единствено на мачовете Виктория (Пилзен) – Рейнджърс и Пафос – Динамо (Киев) е имало по-малко хора.

Лудогорец традиционно не пълни стадиона си на домакинства. Така беше и при гостуванията на Динамо (Минск) и Риека. Следващата седмица тимът от Разград ще гостува на северомакедонския шампион Шкендия в плейофа на Лига Европа в Скопие.

Треньорът Руи Мота съзря съдийска подкрепа за Ференцварош. Португалецът негодува за незачетен гол на Ивайло Чочев благодарение на ВАР при 0:0. През второто полувреме халфът беше побутнат в наказателното поле, но видео арбитрите не помогнаха за дузпа.

Така груповата фаза на Шампионската лига отново остава без българско присъствие.