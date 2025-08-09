Какво не знаем за бездетния Селим Байрактар

Турският актьор мечтае за кариера в Холивуд

Селим Байрактар е много талантлив турски театрален и филмов актьор. Повечето зрители го познават като Сюмбюл-ага от „Великолепният век“. Селим е роден на 17 юни 1975 г. в Киркук, Ирак. От ранна възраст се интересува от спорт, особено от гимнастика. Детството му е тежко. Когато е само на 13 години, семейството е принудено тайно да избяга в Турция, защото в училището, където учи Байрактар, идва войник, с цел да вербува момчета в армията. Селим е сред тях и когато баща му разбира за това, същата нощ завежда цялото семейство в Ескишехир.

По-късно се местят в Анкара и Селим постъпва в университета Хаджеттепе. „Заедно с мой приятел бяхме първите, които създадохме пътуващ театър в Турция, използвайки камион вместо сцена и палатки вместо завеса“, казва той. След това актьорът работи в цирка една година, а после успява да си намери работа в Държавния театър в Диарбекир.

Селим Байрактар дебютира в киното през 2006 г. с ролята на Ердал в поредицата „Мостът“. През 2009 г. се присъединява към актьорския състав на „Ако бях облак“, а две години по-късно се превръща в истинска звезда влизайки в образа на Сюмбюл-ага в популярния сериал „Великолепният век“. Кариерата му се развива бързо. Поради голямото си натоварване в киното, той рядко се изявява в театъра, но винаги подчертава, че театралните постановки заемат специално място в сърцето му.

Към днешна дата филмографията на турската звезда включва около 40 филма, като историческите роли заемат специално място в нея. Феновете го ценят за невероятното му майсторство на превъплъщенията и високото качество на актьорската игра. Увереност в собствените способности и пълна отдаденост на ролите - това са принципите на работа, които Байрактар смята за най-важни в професията си.

През 2004 г. Селим се жени за изпълнителката от Държавната консерватория, Бихтер. В интервю актьорът признава, че е срещнал съпругата си, докато е пускал хвърчила, и се влюбил от пръв поглед. Бракът им е смятан за идеален от околните и затова разводът им е пълна изненада за колегите и приятелите на Байрактар.

През 2018 г. Селим се запознава с Емел Каракьосе, докато снима филма „Скъпи ми съседке“. По това време актрисата вече е разведена и отглежда сама дъщеря си. Няколко дни след развода си с Бихтер, Байрактар публикува трогателни постове, посветени на Емел, в социалните мрежи. Официално се женят през май 2023 г., а на церемонията присъстват само най-близките им приятели и колеги. Въпреки факта, че Каракьосе вече има дете, тя не бърза да дари Байрактар с наследник. Между другото, самият актьор избягва да говори за деца.

Байрактар прекарва свободното си време със своята съпруга и приятелите си. Той внимателно следи здравето и външния си вид - ходи на фитнес поне четири пъти седмично и обича активния отдих: уиндсърфинг или скейтборд. Селим е много образован човек - чете, изучава световна история и говори няколко езика - арабски, кюрдски и турски. Актьорът планира да научи и английски, защото мечтае да играе в Холивуд.