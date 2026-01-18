Как да разгадаем „играта“ на кръвното

Опасно ли е да живеем с ниско кръвно? Какво се крие зад голямата разлика между горната и долната граница на кръвното? Какво означава събирането на границите? На тези често задавани въпроси отговаря д-р Людмила Емилова.

Високото кръвно налягане или хипертонията е тема, по която много е писано. Клиника “Д-р Емилова” успешно е лекувала и продължава да лекува с лечебно гладуване десетки хиляди хора, които от години живеят с лекарства за хипертония. И след дори един курс лечебно гладуване в клиниката те се разделят с лекарствата и с проблема. Разбира се, необходима е и промяна в начина на хранене, и във физическата активност, когато се върнат към ежедневието. Здравето не се постига толкова лесно, изисква и промяна, и воля, и постоянство.

Но днес няма да засягаме тази тема, а други въпроси, свързани с отклоненията от нормалното кръвно налягане. Д-р Людмила Емилова е кардиолог и има повече от 50 години клиничен опит в тази област, с ежедневна практика. И така, ето интервюто с нея:

- Д-р Емилова, опасно ли е човек да живее с предимно ниско кръвно налягане?

- Да започнем най-напред с това какво е нормалното кръвно налягане. Когато горната граница (систолното) е 120, а долната (диастолното) е 80, казваме, че имаме нормално кръвно налягане. Още по-добър вариант обаче е през по-голямата част от живота си да имаме кръвно налягане 110 на 70 - това ни гарантира дълголетие. Когато обичайно имаме по-ниски стойности от тези, казваме, че кръвното е ниско. Нашите пациенти с хипертония, които дълго време са поддържали нормално кръвно с лекарства, при гладуването установяват, че то постепенно спада и се нормализира без лекарства. Но човек, чиито мозъчни артерии са привикнали към по-високо кръвно налягане, може при гладуването да се почувства дискомфортно, ако кръвното му падне под стойностите за нормалното. Затова такива хора трябва да правят лечебно гладуване под лекарски контрол и да се мери кръвното им налягане няколко пъти дневно.

Има хора, които, без да страдат от някакво заболяване и без да пият някакви лекарства, живеят с ниско кръвно, то е обичайното им състояние и се нарича хипотония. Това състояние не предизвиква притеснения, но те трябва много да внимават, когато спортуват или рязко се изправят, или пък използват сауна и горещ минерален басейн. Защото могат да получат замайване и дори понякога да паднат или да припаднат. Когато хора с хипотония започнат да гладуват, кръвното им спада още, затова трябва да се следи от лекар - поне три пъти дневно. Разрешено е на такива пациенти да пият кафе. Трябва да приемат и много течности. Това спадане на кръвното налягане при хора с обичайно ниско кръвно обаче е само в началото на лечебното гладуване. Практиката ни показва, че в края на един 20-дневен режим кръвното бавно се повишава и стига нормални стойности около 110 на 70. Цялостният ефект от един курс на плодове и чай е нормализиране на кръвното, независимо дали живеем с високо или ниско кръвно.

- Опасно ли е да има голяма разлика между горната и долната граници на кръвното налягане?

- Когато има голяма разлика между систолното и диастолното налягане, най-вероятно се касае за така наречената инсуфиенция на аортната клапа. При изтласкване на кръвта от лявата камера към аортата част от кръвта по време на диастолата се връща обратно в камерата, поради недобро затваряне на аортната клапа. И тогава имаме този феномен на високо систолно кръвно налягане и много ниско диастолно. И това винаги трябва да се наблюдава от кардиолог, който да даде точните съвети на пациента.

- А какво означава да събереш границите на кръвното?

- Когато има малка пулсова разлика между систолното и диастолното кръвно налягане, казваме, че сме събрали границите. Това подсказва на кардиолога, че има спазъм на артериите - доста опасно състояние, което изисква спешни мерки. Спазъмът на артериите се дължи основно на стрес и претоварване, когато отделяме много адреналин и норадреналин - хормони, които свиват артериите и това води до събиране на границите. Човек обикновено тогава не се чувства добре. За да отмине тази криза, е добре той да се “изключи” от околната среда, да диша, да медитира и да остане два-три дни на плодове и чай, за да може да се нормализира диастолното налягане, да се отпуснат артериите и да имаме отново нормално кръвно налягане. Ако вземем лекарства за хипертония, те ще понижат диастолното, но ще понижат и систолното налягане и така отново няма да се чувстваме добре.

Лао Дзъ, цитат на седмицата:

„Да побеждаваш другите е сила. Да победиш себе си е истинската сила.“

Глад за истинско здраве

Сати и Ованес правят по три 20-дневни лечебни гладувания всяка година.

Сати и Ованес имат рядко съкровище: то се нарича истинско семейство, основано на обич, доверие и взаимна подкрепа. Сати е на 58 и работи на висока позиция в съдебната система, Ованес е на 66, дълги години е работил в ДП “Ръководство въздушно движение” - летище Бургас. Живеят в красивия морски град и имат две внучки.

През 2023 г. идват в клиниката със сериозни здравословни проблеми. Сати - с тежка мигрена, Ованес - с висока кръвна захар и хипертония, запушване на артериите в краката и киста в бъбрека.

Първото гладуване не беше лесно, но им донесе изненадващи резултати: Сати се раздели с мигрената, Ованес - с високото кръвно и високата кръвна захар. Оттогава двамата правят три пъти годишно - да, три пъти! - лечебни гладувания по схемата 20 дни на плодове и чай и 10 дни захранване. През останалото време се хранят изцяло с растителна храна. Ованес вече няма киста в бъбрека, няма запушване на артерията в крака, а за това имат принос и всекидневните разходки в морската градина на Бургас. Той тежи 67 кг, а преди първото гладуване е бил с тегло 93 кг. Сати има фигура и кожа на момиче, с нейните малко над 50 кг. Въпреки че могат сами да направят и трите дълги гладувания на година у дома си, Сати и Ованес идват поне веднъж за гладуване в клиниката. Съчетават го с почивка и пълни изследвания. Защото, както казва Сати: “Благословия е да откриеш Лекаря, който да спечели доверието ти. Тази благословия ние открихме в лицето на д-р Емилова и целия є грижовен екип”.

Д-р Емилова завършва медицина през 1969 г. и придобива специалности по вътрешни болести, ревматология и кардиология. Има и магистратура по здравен мениджмънт. Основава своята клиника през 1993 г., като прилага в нея метода на Лидия Ковачева, наречен омекотено гладуване с плодове и чай. През клиниката до днес са минали 53 000 пациенти.