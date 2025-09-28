Китайски технологии променят световния автомобилен дизайн

Разработват и пускат на пазара по-бързо нови модели

Има риск за уникалността на марката

Когато ръководителите на Audi за първи път виждат Zeekr 001 през 2021 г. - китайски електрически автомобил с голям пробег и европейска естетика, събитието се превръща в отрезвителен студен душ за германската марка премиум автомобили, която осъзнава, че ако иска да се конкурира с китайците, ще се нуждае от тяхната технология, пише Ройтерс.

“Zeekr 001 тогава шокира почти всички”, казва Щефан Пьотцeл, президент на продажбите и маркетинга в съвместното предприятие между SAIC и Audi. “Трябваше да направим нещо по въпроса”, добавя той.

За да разшири гамата си от електрически автомобили за китайските потребители, Audi произведе AUDI E5 Sportback само за 18 месеца, използвайки технологии, предоставени от SAIC, включително батерии, електрическо задвижване, инфоразвлекателен софтуер и усъвършенствани системи за подпомагане на шофирането.

Audi пуска в продажба електромобила на стойност 33 хил. долара на клиентите в Китай, а нейните конкуренти също се стремят да използват китайската интелектуална собственост, за да пускат по-бързо нови модели. Toyota Motor и Volkswagen вече обявиха планове за разработване на модели, предназначени за Китай, с технологии съответно от GAC и Xpeng.

Renault и Ford Motor се стремят да стигнат по-напред и да разработят глобални модели на китайски платформи за електрически превозни средства. Подобни сделки са сравнително малки, но осигуряват нарастващи приходи за китайските производители на електромобили.

Западните автомобилни производители се нуждаят от китайски технологии, за да преодолеят препятствията в разработките и бързо да пускат на пазара нови модели.

Китайските автомобилни производители продават електромобилна технология: основите са готови за производство, автомобили с батерии, подходящи дори за производители с малък обем и малки бюджети.

Leapmotor си партнира със Stellantis при продажбите на своите електрически превозни средства извън Китай и преговаря с други марки за лицензиране на технологията си, посочва главният изпълнителен директор Джу Дзянмин пред Ройтерс.

Автомобилни експерти изтъкват, че използването на готово китайско шаси и софтуер за електромобили може да спести милиарди долари и години за разработка и да помогне на традиционните автомобилни производители да настигнат китайските конкуренти.

Renault е сред първите западни компании, която създаде нискобюджетния електрически Dacia Spring на платформа от китайската Dongfeng за продажба в Европа през 2021 г. Френската група разработва нов електрически Twingo в своя развоен център в Шанхай, като китайската инженерна фирма за електрически превозни средства Launch Design предоставя техническа подкрепа.

Volkswagen разшири плановете си за разработване на модели, работещи с всички видове гориво, предназначени за Китай, базирани на платформи, разработени съвместно с Xpeng.

Вдъхновени от Tesla, китайските производители на електромобили разработиха модулни платформи, които намаляват разходите и ускоряват разработването. “Те се учат бързо от Tesla”, коментира Форест Ту, бивш ръководител в китайския производител на батерии Contemporary Amperex Technology Co., сега основател на консултантската фирма Mapleview Technology. Износът на китайски технологии би могъл да помогне на по-слабо индустриализираните страни да изградят свои “национални марки за електрически превозни средства”, подчертава Ту.

Базираната в Абу Даби CYVN Holdings, стратегически инвеститор в Nio, е разработила премиум електромобил, използвайки шасито и софтуера на китайския концерн.

Междувременно, новите шасита за електромобили на CATL ще позволят на потребителите “да решат как да изглежда даден автомобил”.

Големият риск за традиционните автомобилни производители е свързан с това, че използването на чужда технология подчертава ограниченията пред уникалността на марката. Но чрез смесване на технологиите автомобилните производители могат да ограничат риска, смятат анализатори.