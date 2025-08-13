Костадинов не тренира с Левски

Участието на Георги Костадинов за Левски в реванша срещу Сабах е под въпрос. Опитният халф не взе участие в официалната тренировка на "сините" преди втория мач от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Българският национал е с мускулен проблем, получен в мача със Спартак (Вн), въпреки че имаше травма отпреди това.

Аут са още Мустафа Сангаре и Карлос Охене.

При това положение Костадинов до последно ще "виси" за срещата в четвъртък, която е с начален час 19.00. "Сините" имат аванс от 1:0 след късния гол на Борислав Рупанов.