Ла Лига се мести в Щатите, Маями чака Барселона

Мачът от испанското футболно първенство между Барселона и Виляреал може да се проведе в САЩ, съобщава The Athletic.

Срещата е планирана да се проведе в Маями (Флорида). Очаква се по-късно днес Кралската футболна федерация ще обсъди това предложение, но ако организацията го одобри, ще трябва да поиска разрешение от Международната футболна федерация (ФИФА) и Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА).

Двубоят от 17-ия кръг е насрочен за 20-21 декември на домакинския терен на Виляреал.

През 2018 година "Relevent Sports" се опита да организира мач от испанското първенство между Барселона и Жирона в Маями, който можеше да стане първият в испанското първенство, игран извън страната. Това решение предизвика безпокойство от страна на ФИФА, Футболната федерация на САЩ и на Испания, които се обявиха против. По-късно Съветът на ФИФА блокира инициативата, заявявайки, че официалните срещи от националното първенство трябва да се провеждат на територията на въпросната страна.

През май 2024 година беше съобщено, че ФИФА ще отмени забраната за провеждане на мачове от националните първенства в чужбина, уточнява ТАСС.