Левски вече плаши с Веласкес тайм

Терминът "Фърги тайм" стана синоним за Манчестър Юнайтед по време на управлението на сър Алекс Фъргюсън. Дължеше се на тенденцията „червените дяволи“ да бележат отвъд редовното време във възлови мачове.

Повече от десетилетие, след като легендарният шотландец слезе от сцената, испанският треньор Хулио Веласкес се опитва да въведе този приом в Левски, а футболистите му да играят до последно. Засега поне испанецът успява и без да претендира, че го прави в стил Фъргюсън.

Под ръководство на 43-годишния специалист, „сините“ все по-често започват да жилят в продължението на мачовете. Така бе и срещу Сабах в четвъртък в двубоя от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. В трето поредно домакинство на европейската сцена столичният гранд вървеше към 0:0. После Мазир Сула центрира от ъглов удар, а Борислав Рупанов с глава вкара за 1:0. Нападателят се разписа броени дни, след като заби дебютното си попадение с екипа на „сините“ в мача срещу Славия в Първа лига.

Тенденцията Левски да бележи в сетния миг на двубоите при Веласкес стартира през пролетта. Най-паметни са мачовете с ЦСКА и Славия. Срещу „червените“ неговият отбор изоставаше с 0:2 до 90-ата минута, а после избегна поражението. Първо вкара Илиян Стефанов, после се разписа Алдаир с изстрел от дистанция за 2:2.

Седмица по-късно „сините“ вече виждаха как Славия печели на „Георги Аспарухов“, изоставайки с 1:3 след 90 минути игра. И отново дойде късният щурм, а Асими Фадига и отново Алдаир показаха нагледно, че хиксът с ЦСКА не е плод на случайност. В интерес на истината 2 кръга по-рано всичко започна срещу Спартак (Варна). Тогава Фабио Лима вкара в самия край, оформяйки резултата за 2:0, но липсваше драмата и еуфорията. В плейофите Асен Митков се разписа срещу Черно море за друг успех с 2:0 в сходен момент, а това си умение „сините“ пренесоха и през настоящата кампания.

Преди Рупанов да вкара в 8-ата минута на азерите, Мустафа Сангаре на два пъти бе реализирал късни попадения. Таранът вкара от дузпа на Септември в 82-ата минута, изравни срещу Апоел (Беер Шева) в Унгария за 1:1 в 114-ата на продълженията. Но тези голове не влизат в графа „Фърги тайм“, а такива имаше и през изминалия сезон.

А ако трябва да се върнем дори още по-назад, то такъв период Левски имаше и при Николай Костов. Тогава подобни победи бяха изковани в мачовете с Апоел (Беер Шева) в Лигата на конференциите, Ботев (Враца), Пирин и Хебър за първенство.

„За мен този гол в последната минута не е плод на късмет – уточни Веласкес след триумфа над Сабах. - Днешният гол е плод на усилията, с които изиграхме тези 98 минути. Имаше изключително отношение на всички играчи. Тази топка в мрежата не бе намигване от Фортуна, защото имахме чисти положения и преди това да отбележим. Късмет би означавало когато през целия мач не си направил нищо и накрая с някоя контра си вкарал гол. Дори и тогава не е късмет, а по-скоро грешка на съперника. Не вярвам във футбола в игрите на съдбата, късмета, вярвам в истината, в грешките. Отборът трябва да не се предава до последната минута, нещо, което се опитвам да предам и в личния си живот“.

В неделя „сините“ приемат Спартак (Варна) за първенство, но този път привържениците се надяват на далеч по-ранна развръзка преди тежкия реванш в Азербайджан.