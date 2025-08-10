Локомотив (ГО) с позиция след боя с Беласица (ВИДЕО)

От Локомотив (Горна Оряховица) публикуваха позиция за скандала след мача с Беласица, след който бяха нападнати заради липсата на организация от отбора на гостите от Петрич.

"Във връзка с излезлите спекулативни, преувеличени и неотговарящи на реално случилото информации относно събитията след края на футболната среща между ОФК Локомотив и ОФК Беласица Петрич, бихме желали да внесем следните пояснения:

(1) След края на двубоя футболистите и щаба на Беласица обградиха длъжностните лица на срещата, като това ескалира напрежението и доведе до хаос на терена. В резултат на това охраната на двубоя трябваше да концентрира значителни усилия и ресурси, така че клубът да изпълни задълженията си по наредба и да предпази длъжностните лица на БФС - съдии и делегат от вербалната и физическа агресия на представителите на отбора-гост.

(2) Охраната съсредоточи всички сили относно поемане на контрола върху ситуацията и започна да я овладява. След показаните два червени картона на по един състезател от двата отбора последва остра реакция от страна на щабовете към съдиите, което доведе до ескалиране на напрежението сред футболистите. Стартират нови разправии и бутаници по терена и това отприщва навлизането на феновете.

Както е видно от записите, благодарение на намесата на охраната на срещата, както и лично и персонално на футболистите на нашия отбор, и тази ситуация бе потушена преди да се продуцират каквито и да било ексцесии. Видеозаписите показват и доказват, че футболистите на гостите и съдийската бригада влизат в тунела и нямат пресечна точка с навлезлите фенове.

(3) След края на двубоя ОФК Локомотив съдейства напълно на своите гости по отношение на безопасното им прибиране и придвижване извън зоната на стадиона. Бяха потърсени органите на реда и бе приложен план за ескорта им извън територията на града по безопасен маршрут. В резултат на това не бяха допуснати инциденти или събития, които да застрашават безопасността и здравето на футболистите и щаба на ОФК Беласица.

В тази връзка ние от ОФК Локомотив остро осъждаме некоректните и откровено неотговарящи на истината твърдения и тяхното безкритично разпространение в средствата за масова информация без проверка на реалната фактология.

Не е вярно, че футболисти на Беласица Петрич са били пострадали по какъвто и да било начин и всяко такова твърдение е откровена неистина. Както се вижда и на видеозаписите, охраната и футболистите на ОФК Локомотив предотвратиха изобщо достигането на навлезлите привърженици до зона, в която те биха били потенциална заплаха. Не отговарят на истината и публикации, че е имало напрежение пред съблекалните след края на мача и футболистите на Беласица не са могли да напуснат стадиона. Напротив, с оглед на мерките за сигурност, бе направена организация по тяхното безопасно придвижване и гарантиране на тяхната сигурност от органите на реда.

Не споделяме реторичните въпроси от страна на нашите гости какво е щяло да стане ако футболистите на Беласица не са се били прибрали в съблекалнята, тъй като в такава нажежена ситуация те също носят отговорност относно своята собствена сигурност и са задължени да съдействат на охраната на двубоя като направят именно това с оглед на мерките за безопасност и де ескалиране на създаденото от самите тях напрежение.

С оглед на това, че Локомотив е подкрепян от една от най-верните, но и емоционални фенски групи в професионалния футбол, ние винаги сме взимали сериозно мерките за сигурност по време на футболните срещи. В много отношения създадената организация в този аспект няма аналог, тъй като изисква сериозна координация и предварителна работа. Работим в тясно сътрудничество с органите на реда по отношение на превенция на инциденти, както и с нашите гостуващи отбори с оглед гарантиране на сигурността на всички участници във футболната среща. Разполагаме с детайлни планове за охрана, подсигурени сигурни маршрути за придвижване на гостуващите отбори на територията на Община Горна Оряховица, както и много други мероприятия свързани с превенцията на всякакви потенциално неблагоприятни ситуации. В резултат на това въпреки това, че участваме често в срещи, категоризирани като "рискови", не са допускани сериозни инциденти или ситуации, застрашаващи живота и здравето на участниците във футболната среща. Затова искаме да използваме случая да изкажем отново нашата благодарност за професионализма на охранителите на "Делта гард", както и представителите на МВР, които отново реагираха изключително бързо, професионално и адекватно на създалата се ситуация.

Призоваваме и напомняме на всички участници във футболната среща - футболисти, треньори, съдии и длъжностни лица, че всички те имат отговорност и трябва да служат за пример. Те би следвало с тяхното собствено поведение да намаляват риска от инциденти, а не да го увеличават", написаха от клуба.