Лудост! Реал вади 500 милиона евро за Холанд

Лудостта във футбола няма граници, а когато става въпрос за Реал (Мадрид) няма нищо чудно. Провалите от началото на сезона и уволнението на треньора Шаби Алонсо карат президента Флорентино Перес да прави истински безумия.

Най-новата цел на Реал е Ерлинг Холанд, за когото клубът е готов да извади половин милиард евро! Норвежката голова машина има договор с Манчестър Сити до 2034 година. Преди 18 месеца Холанд подписа безпрецедентен контракт за 10 сезона. Целта на Сити бе именно да не го изпусне в посока „Сантяго Бернабеу“. С почти всеки мач Холанд пише голови рекорди подобно на Роналдо и Меси, а видно застрашава вече техните постижения на всяко ниво.

За да не нарушава финансовият феърплей, Перес е готов да жертва Винисуис. Доскоро бразилецът минаваше за любимец на боса. Заради него целият Реал бойкотира церемонията за „Златната топка“ преди малко повече от година. Винисиус обаче поведе бунта срещу Шаби Алонсо и това явно вече не се харесва на Перес.

Според „Скай Спортс“ ръководството на Реал е в интензивни преговори с Рафаела Пимента, мениджърката на Холанд. Норвежецът ще поиска да е на първо място и в списъка по заплати, където сега стои Килиън Мбапе с 20 милиона годишно. Холанд е изиграл 175 мача за Сити, в които има 150 гола и 25 асистенции.

Мбапе пък се доказва като най-големия майстор по уволнени треньори. По негово време Пари Сен Жермен изгони Унай Емери, Томас Тухел, Маурисио Почетино, Леонардо и Кристоф Галтие. А Реал се раздели принудително с Карло Анчелоти и Шаби Алонсо.