„Майчин дом“ поема пациентките на затвореното родилно в Перник

Автор: Труд онлайн
„Майчин дом“ в София ще осигурява денонощна акушеро-гинекологична и неонатологична помощ за пациентки от Перник.
Причината е сериозният недостиг на специалисти в местната болница „Рахила Ангелова“. Споразумението между двете лечебни заведения вече е в сила и предвижда цялостно лечение на спешни и планови случаи в София.
"Труд news" припомня, че От 9 до 30 юли се преустановява дейността в отделенията по „Акушерство и гинекология” и по „Неонатология” в МБАЛ „Рахила Ангелова”.
Причината е кадрови недостиг и невъзможност за осигуряване на 24-часово медицинско обслужване.