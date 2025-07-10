„Майчин дом“ поема пациентките на затвореното родилно в Перник

Още по темата: Перник остава без родилно заради липса на акушерки 09.07.2025 08:49

„Майчин дом“ в София ще осигурява денонощна акушеро-гинекологична и неонатологична помощ за пациентки от Перник.

Причината е сериозният недостиг на специалисти в местната болница „Рахила Ангелова“. Споразумението между двете лечебни заведения вече е в сила и предвижда цялостно лечение на спешни и планови случаи в София.

"Труд news" припомня, че От 9 до 30 юли се преустановява дейността в отделенията по „Акушерство и гинекология” и по „Неонатология” в МБАЛ „Рахила Ангелова”.

Причината е кадрови недостиг и невъзможност за осигуряване на 24-часово медицинско обслужване.