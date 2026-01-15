Мане плаче заедно със Салах

Садио Мане почти се разплака заради своя приятел Мохамед Салах. Благодарение на неговия гол Сенегал победи Египет с 1:0 в полуфинал за Купата на африканските нации. Така „фараоните“, които са най-успешният тим в турнира, явно няма да взет трофея в ерата на Салах. Нападателят на Ливърпул е вече на 33 години може би повече няма да участва.

„Мо е един от най-добрите футболисти в света – възкликна Сане, който вече играе в саудитския Ал Насър заедно с Кристиано Роналдо, а преди беше със Салах в Ливърпул. - За мен Египет е най-силният отбор в Африка. Показаха го и срещу нас. Изправихме се срещу велики футболисти и най-вече Салах.“

Домакинът Мароко спечели драма с дузпи срещу Нигерия и достигна до финала. Никога в историята досега В Купата на африканските нации не е имало мач Сенегал – Мароко. Последният триумф в турнира на домакин датира от преди точно половин век. Герой на Мароко стана вратарят Ясин Бону. Стражът спаси две дузпи и общо четири от седемте, срещу които се е изправил в последните два мача на Мароко, завършвали по този начин.