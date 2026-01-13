Манчестър Юнайтед назначи Карик

Майкъл Карик спечели доверието на Манчестър Юнайтед да води отбора до края на сезона. Бившият халф сменя своя бивш съотборник и също временен треньор Дарън Флечър, който е единственият в историята на „червените дяволи“ без победа.

Карик спечели 18 трофея в ерата на сър Алекс Фъргюсън, пет пъти е шампион на Висшата лига. Той вече води Юнайтед в три двубоя, когато клубът уволни Оле Гунар Солскяр през 2021 г. Съдбата реши именно сега Карик да надделее над норвежеца за поста до края на сезона. Бившият национал на Англия изкара три сезона начело на Мидълзбро, където свърши четвърти, осми и десети, след което беше уволнен. Сега Карик има само 17 мача до края на кампанията, които ще започнат с дерби срещу Манчестър Сити в събота.

Изненадващо новият треньор получи подкрепа от Кристиано Роналдо. Португалецът, с когото играха заедно, написа в Х: „Майкъл беше голям футболист и съм сигурен, че ще стане велик треньор. Нищо не е невъзможно за това момче. Горд съм, че ми беше съотборник и треньор.“

Когато Карик води Юнайтед за трите мача през 2021-а, Роналдо беше в Юнайтед.