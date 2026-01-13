Никой не иска да е треньор на Реал

Да не искаш да бъдеш треньор на Реал (Мадрид)? Това звучи като един от най-големите абсурди във футбола, но е факт. Бруталното уволнение на Шаби Алонсо след само осем месеца на „Сантяго Бернабеу“ показа колко е силно влиянието на футболистите и колко малко е на треньора. Така тихо си тръгна легендарният Карло Анчелоти през лятото, където вече не можеше да „удържа юздите“.

Загубата от Барселона с 2:3 сложи край на кратката ера Шаби Алонсо, но дори е цяло чудо, че той прескочи в 2026 година. Още от ноември бившият халф на Реал трябваше да слуша, че има ултиматум за един или друг мач. Сега на неговото място сяда Алваро Арбелоа. Очевидно е временно, защото неговият опит е само във втория отбор на „кралете“. Разбира се, има и обратните примери – суперуспешните Зинедин Зидан и Пеп Гуардиола. Десетки пъти повече са обратните.

Преди 18 месеца Шаби Алонсо беше атакуван с оферти от бившите си отбори Ливърпул и Байерн. Отказа им заради Реал. На „Анфийлд“ взеха Арне Слот и станаха шампиони. В Мюнхен отиде Венсан Компани и стана шампион. Двете дестинации поне засега са затворена страница за треньора, който вече е легендата, донесъл за първи и единствен досега титлата в Байер (Леверкузен).

Алонсо е мъж на принципите. Треньор, който държи на отборния дух. Иска всичко да се прави по правилния начин като една спортна единица. И най-важното – да се уважава всеки противник. Алонсо обаче попадна сред „галактическите“, където всеки се смята за по-голям дори от емблемата, нехае кой е срещу него. В Реал думата имат футболистите. Килиън Мбапе, Винисиус и Джуд Белингам се смятат за по-важни от всеки клуб, всяка фланелка, та какво остава за треньора. Алонсо се опита да ги третира като... футболисти.

Няма никакво съмнение, че треньорът тепърва ще успява. Испанецът се доказа като невероятен тактик, който загуби един единствен мач в шампионската година на Байер – финала в Лига Европа срещу Аталанта. Беше обаче грешният човек за Реал от самото начало. „Кралете“ не могат да бъдат моделирани като модерен тим, играещ висока преса в стил Пеп Гуардиола. Те са прескъпа колекция от индивидуалности, които се нуждаят само от правилните идеи и авторитетна фигура, за да ги държи „на линия“.

На първата си пресконференция Алонсо каза: „Искам, когато ни гледат, хората да си казват: „Това е отборът, който харесвам! Заради него отивам на стадиона!“ Думите се харесаха. Алонсо показа видео как вдига десетата купа на Шампионската лига като футболист на Реал. Феновете обаче позагубиха връзката си с клуба в последните месеци на Анчелоти. Знаещ, че напуска „Сантяго Бернабеу“, италианският маестро вече нехаеше, че Барселона става шампион, печели Кралската купа, по чудо не стигна до финала на Шампионската лига.

Реал се нуждаеше от промяна. Алонсо дойде на 27 май, а две седмици по-късно тръгна с Реал към САЩ за новото световно клубно първенство. Клубът трябваше да защити треньора си и да прати например Арбелоа на американския турнир. А истинската работа на Алонсо да започне след това. Плановете му се провалиха, отборът играеше в стила на Анчелоти, а Мбапе пропусна първите четири мача заради стомашен вирус. Винисуис в нито един момент не се представи добре, както и Трент Александър-Арнолд, за когото Реал доплати 10 милиона евро на Ливърпул, за да го пусне за турнира в САЩ. В крайна сметка тимът на Алонсо беше сразен от Пари Сен Жермен на полуфинала. След мача треньорът каза, че това не е неговият отбор и че ще го видим, след като футболистите се върнат от почивка.

Стартът на първенството за Реал беше брилянтен. Победите се редяха една след друга, но дори победата над Барселона с 3:1 донесе не толкова радост, колкото проблеми. Алонсо си позволи да смени Винисуис, който започна да жестикулира гневно. И дойде началото на края. Бразилският скандалджия е любимец на президента Флорентино Перес. Започна да заплашва, че ще напуска. С половин уста го подкрепяха Мбапе и Белингам.

Алонсо си тръгна, кой ще дойде? В Реал най-много се надяват името да е Юрген Клоп. Германецът направи династия в Ливърпул, но преди година и половина обяви, че спира с треньорството. Неведнъж Клоп е признавал, че е имал контакт с Реал и че това би било работа-мечта. Германецът е старо куче и знае какво го чака на „Сантяго Бернабеу“. И изглежда малко вероятно да зареже сладката си работа като директор по спортните въпроси в „Ред Бул“, за да се сблъска с нрава на Винисиус и Мбапе.