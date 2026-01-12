Барса изигра финал за историята

Никой не може да спори защо „Ел Класико“ е най-големият мач в света! Стадион „Крал Абдула“ в Джеда видя още един спектакъл от битка, която се води вече 124 години. И Барселона написа история в него. За първи път каталунците сразиха Реал (Мадрид) в трети пореден финал за Суперкупата – 3:2, е „кралете“ са правили два пъти „хеттрик“. В последните четири издания на новия формат на турнира двата гранда са се срещали винаги, като само на старта на серията спечели Реал.

Какъв двубой! Последните 15 минути на първото полувреме видяха четири гола – Рафиня и Левандовски за Барса, Винисиус и Гарсия за Реал. Кой от кой по-красив! Четвърт час преди края Рафиня заби за 3:2, а в добавеното време „белите“ изпуснаха чисти положения.

„Толкова съм горд – възкликна треньорът Ханзи Флик, който за година и половина вече има четири трофея с Барса. - Контролирахме мача, играхме нашия стил. Реал има много качества и не беше лесно. Първото полувреме беше фантастично! Никога не мисля за миналото, а гледамч само настоящия мач. Рафиня игра невероятно.“

Президентът Жоан Лапорта призна, че преди мача се е поздравил с колегата си Флорентино Перес. Заради нападки към съдиите през сезона каталунският бос обяви, че отношенията с Реал окончателно са счупени. „Миналата година започнахме с победа за Суперкупата и после направихме дубъл – припомни Лапорта. - Надявам се сега да вземем още три купи – включително Шампионската лига.“

Явно по нареждане на Перес футболистите на Реал отказаха да направят шпалир на Барселона – нещо, което е особено традиционно и важно за испанския футбол.

В социалните мрежи фенове на „кралете“ призоваха да бъде уволнен треньорът Шаби Алонсо. „Емоциите са смесени – призна легендата. - Яд ме е, че загубихме, но се радвам, че се борихме докрай.“