Бешикташ с оферта към Десподов

Кирил Десподов може да смени ПАОК с турския гранд Бешикташ. Журналистът Бариш Озтюрк съобщава в своя профил в Х, че дори вече е изпратена оферта за нападателя. В последните сезони Бешикташ не се представя на ниво, а наскоро уволни Оле Гунар Солскяр като треньор.

Десподов не е твърд титуляр в ПАОК, а този сезон е изиграл 23 мача във всички турнири. В тях вкара четири гола и даде три асистенции. В последния мач на солунския тим Десподов влезе като резерва при лесната победа с 3:0 срещу Панетоликос. Договорът на нападателя с ПАОК е до 2027 година.

В съобщението на турския журналист се твърди, че Десподов може да помогне на Бешикташ благодарение на опита и бързината си. “Орлите“ от Истанбул са пети в класирането на три точки зад Гьозцтепе, воден от Станимир Стоилов.

През 90-те години в Бешикташ блестяха Йордан Лечков и Златко Янков.