Карик призван да спаси Юнайтед

Майкъл Карик е призван да спасява най-слабия сезон в историята на Манчестър Юнайтед. На 11 януари вече бе ясно – грандът от „Олд Трафорд“ ще завърши без трофей. За първи път от 1982 година отпада още в първия си мач в двете купи – сега от четвъртодивизионния Гримзби за Купата на лигата и от Брайтън за Купата на Англия. Европейски футбол за Манчестър Юнайтед няма, а в първенството е на 17 точки от лидера Арсенал. Вече уволни треньор Рубен Аморим. Кошмар след кошмара и освирквания в Театъра на мечтите.

До края на сезона Юнайтед ще играе само във Висшата лига и в нея има да изиграе 17 мача. Така за целия сезон отборът ще направи общо 40 двубоя. Толкова малко не е имал от преди 111 години! В ерата на сър Алекс Фъргюсън да изиграе 80 и повече двубои беше най-стандартното нещо на света.

Дарън Флечър вероятно ще се окаже единственият временен треньор на Манчестър Юнайтед без победа. На първо място в списъка за мениджъри вече е Майкъл Карик, съотборникът му от ерата на сър Алекс. Бившият халф изпревари в списъка на желаните Оле Гунар Солскяр. Норвежецът вече води Юнайтед като временен и прерасна в постоянен след уволнението на Жозе Моуриньо. Малкото му успехи и кратката му последна работа в Бешикташ явно са повлияли пред ръководството, за което единствената останала цел е битка за място в Шампионската лига.