Микел Артета е господарят на Лондон

Микел Артета се превръща в господар на Лондон. Испанският треньор на Арсенал стана първият след Арсен Венгер, който не загуби осем поредни гостувания на Челси във всички турнири. „Артилеристите“ спечелиха с 3:2 първия полуфинал за Купата на лигата и се доближиха съвсем до финал с Манчестър Сити, който предния ден би Нюкасъл с 2:0 също на чужд терен. Венгер има девет поредни двубоя без поражение на „Стамфорд Бридж“ начело на Арсенал.

Лиъм Росиниър пък е седмият пореден треньор на Челси, който не успява да спечели първото си домакинство. За последно това го стори италианецът Маурицио Сари. След края на мача Росиниър трябваше да укротява своя аржентински ас Енцо Фернандес, който нападна с юмруци халфа на гостите Мартин Субаменди. Домакините се подразниха от радостта на испанеца и това предизвика „масови безредици“ на терена на „Стамфорд Бридж“.

Росиниър дебютира за Челси с победа над Чарлтън за Купата на Англия в събота.