Мъж в Румъния се опита да разбие портите на руското посолство (ВИДЕО)

Тестове за наркотици са показали наличието на две забранени вещества в организма му

Мъж се е опитал да разбие портите на руското посолство в румънската столица, съобщи телевизионният канал Digi24.

Инцидентът е станал около 3:00 ч. сутринта, а служителите на жандармерията и информационната служба (държавна сигурност) са успели да блокират колата и да задържат шофьора.

Мъжът се опитал да избяга, но след като екипите на спешна помощ блокирали колата му, решил да се предаде.

Мъжът, 53-годишен румънски гражданин, е имал временно отнета шофьорска книжка, според пътната полиция. Проведените на място тестове за наркотици са показали наличието на две забранени вещества в организма му.

В изявление на Жандармерията се посочва, че двете забранени вещества, открити в кръвта на мъжа, са бензодиазепин и амфетамин.