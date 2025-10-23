„Близо четири години лидерите на ЕС правят всичко възможно, за да съсипят Европа. Отказаха се да купуват евтини енергийни ресурси директно от Русия, а сега купуват същите руски енергоресурси, само че от други държави и много по-скъпо. Пак в името на криворазбраното единство ЕС се готви да изхарчи милиарди евро за превъоръжаване.“

Това заяви евродепутатът Петър Волгин, коментирайки състоянието на ЕС, превъоръжаването и орязването на социалните разходи. Той сподели пред аудиторията на Европейския парламент, че понеже парите за превъоръжаване не падат от небето, ще бъдат орязани общоевропейските социални и културни програми, както и земеделските субсидии.

„В Европа няма да се строят нови болници и училища, защото всички свободни средства ще бъдат предоставени на транснационалните военни компании. От проект, изграден върху социалната справедливост и мира, Евросъюзът се превръща в агресивна войнолюбива организация. Разумното говорене и диалогът са заменени от истерични крясъци и спонсорирани от Брюксел ежедневни минутки на омразата, по Оруел“, изрази становището си Волгин.

И допълни, че да ругаеш постоянно Китай или Русия или която и да било друга държава, която има политически некоректно ръководство, не е израз на нормалност. "Това е израз на безсилие", отбеляза той в речта си.