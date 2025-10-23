Френските власти откриха 180 кг кокаин в български камион

Шофьор на тежкотоварен камион с българска регистрация е задържан на територията на Франция със 179 кг кокаин.

50-годишният ни сънародник е заловен на 10 октомври и три дни по-късно е осъден по бързата процедура на 5 години затвор.

Френските власти са конфискували камиона, а шофьорът трябва да плати глоба от над 7 милиона евро.

Това стана ясно на брифинг в ГДБОП от полицейски комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешната сигурност към посолството на Франция у нас.

“Този случай илюстрира добрите отношения между Франция и България”, отбеляза той.

Главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП, съобщи, че заловеният наркотик не е бил предназначен за Франция. Ставало дума за организирана престъпна група, действала на територията на Европа. По разбиването ѝ се работело от края на 2022 г. Задържани са трима души, и освен кокаин, са заловени още стотици килограми амфетамин и марихуана.

“Групата извършва международен наркотрафик. Разследването продължава. Към момента са задържани само българи. Стойността на заловените наркотици е милиони. Френските власти оценяват кокаина, открит в българския камион, на 11 млн. евро. Той е бил предназначен за Германия”, уточни Раев.