Никушор Дан: ЕС трябва да се подготви, за да откаже Русия от мисълта за атака

Страните от ЕС трябва да се подготвят, за да откажат Русия „от мисълта за атака срещу Европа“, заяви днес румънският президент Никушор Дан преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

„По мое мнение от поне десет години сме въвлечени в хибридна война. Срещаме предизвикателства, които наблюдаваме по цялата източна граница на Съюза. Не е изненада, че трябва да се подготвим. Трябва да се подготвим, за да откажем Русия от обмисляне на атака срещу Европа. Засега моето послание към хората е да останат спокойни, защото икономически сме много по-силни от Русия и ако се подготвим, няма опасност“, заяви румънският президент, цитиран от Аджерпрес.

Той допълни, че хибридните заплахи остават „повод за загриженост“ за Европейския съвет.

Дневният ред на Европейския съвет включва като основни теми за обсъждане ситуацията в Украйна, Близкия изток, европейската сигурност и отбрана, конкурентоспособността на ЕС, миграцията и други въпроси, посочва Аджерпрес.

Снощи румънският президент Никушор Дан присъства на работна вечеря, организирана от председателя на Европейския съвет Антонио Коща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в рамките на институционална среща на върха между ЕС и Египет.