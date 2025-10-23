Как принц Андрю е живял без да плаща наем в продължение на 35 години

Принцът се съгласил да плати един милион лири за наема

Документи, получени от вестник „The Times“, сочат, че той не е плащал наем за Sunninghill Park, официалната му резиденция до 2004 г., когато се премести в Royal Lodge.

Съннингхил Парк е бил подарен на Андрю като сватбен подарък от майка му. През 2007 г. той го е продал на казахстански милиардер, който го е разрушил Принц Андрю изглежда не е плащал наем в продължение на 35 години.

Андрю не е притежавал директно Сънингхил Парк, къщата с 12 спални, която му е била подарена от покойната кралица като сватбен подарък, разкрива вестник „The Times“.

Къщата, разположена на парцел от пет акра близо до Аскот, Бъркшир, е била неговата официална резиденция между 1990 и 2004 г. Документите от кадастъра показват, че кралица Елизабет е притежавала имота с дългосрочен договор за наем и изглежда е предоставила на Андрю правото да го ползва безплатно.

Вестник „The Times“ също така е получил ексклузивно копие от договора за наем на Royal Lodge, Уиндзор, което показва, че Андрю също не е плащал наем там в продължение на две десетилетия.

Принцът се съгласил да плати един милион лири за наема, плюс най-малко 7,5 милиона лири за ремонт на Royal Lodge, което му давало право на него и семейството му да живеят в имота без наем до 2078 г. Това означава, че 65-годишният Андрю изглежда не е плащал наем през по-голямата част от живота си като възрастен.

След това правото на собственост върху Sunninghill Park е прехвърлено на тръст, контролиран от най-близките финансови съветници на кралицата, за 12 500 лири. Четири години по-късно, през 2007 г., тръстът продава имота на офшорен тръст, принадлежащ на казахстански милиардер, за 15 милиона лири.

Представителите на херцога и казахстанския бизнесмен Тимур Кулибаев винаги са заявявали, че е имало и друг потенциален купувач и че сделката е била чисто търговска и законна.

Новото разкритие показва как Андрю е живял в лукс през по-голямата част от живота си като възрастен, благодарение на имотите на Crown Estate и парите на монарха.

Това ще увеличи натиска върху него да се съобрази с желанията на краля и на все по-голям брой политици и да се откаже от наема на Royal Lodge.

Във вторник Робърт Дженрик, министърът на правосъдието в опозицията, призова принца да напусне Royal Lodge, защото е опозорил нацията и обществото е „отвратено“ от него. Дженрик заяви, че Андрю трябва да води „спокоен, частен живот“ и да не му се позволява повече да живее в домове, които иначе биха могли да бъдат от полза за данъкоплатците.

Други депутати призоваха правителството да внесе законопроект, с който официално да лиши Андрю от кралските му титли, които са били само временно отменени с неговото съгласие.

Sunninghill Park беше част от по-голямо имение с площ от 665 акра. Предишната къща, построена през 19 век, е служила като щаб на Американската девета въздушна армия по време на Втората световна война. Тя е трябвало да бъде заета от принцеса Елизабет и нейния съпруг, принц Филип, след сватбата им през 1947 г., но е изгоряла. Вместо това двойката е наела Windlesham Moor в Съри.

През 1986 г. кралицата закупи 5,7 акра от имението от Crown Estate. Започна строителството на двуетажна къща от червени тухли, която се смяташе за подарък за Андрю и Сара Фъргюсън, които се ожениха през юли 1986 г.

Андрю и съпругата му се нанесоха в нея през 1990 г. По това време правото на собственост върху имота остана при Crown Estate.

Кадастърът заяви, че имотът дори не е бил вписан, тъй като е бил собственост на Кралицата отдавна преди създаването на ведомството през 1862 г.

Едва през август 2003 г. Кадастъра ефективно регистрира имота, когато Crown Estate продава правото на собственост на тръст, Sunninghill Park Settlement, управляван от адвоката на кралицата и Keeper of the Privy Purse, касиера на кралицата. Цената на покупката на правото на собственост е 12 265 лири.

По-рано същия месец Андрю подписа договор за наем на стойност 1 милион лири за Royal Lodge, която беше домът на кралицата майка до смъртта й през 2002 г.

Къщата в Sunninghill Park беше разрушена от Кулибаев, милиардерът зет на тогавашния казахстански президент Нурсултан Назарбаев.

Кулибаев призна собствеността си, след като разследване на The Sunday Times разкри, че той е бенефициент на офшорния тръст, който притежава имота.

От явния провал на сделката за поглъщане на стартиращата бизнес мрежа на Андрю по-рано тази година, финансите на принца са подложени на натиск.