Виктор Орбан: Няма да дадем парите и оръжията си и няма да умрем за Украйна

Унгария няма да позволи на лидерите на Европейския съюз да я въвлекат във военния конфликт между Русия и Украйна. Ние продължаваме да отказваме предоставяне на военна помощ на Киев. Това заяви премиерът Виктор Орбан на митинг пред сградата на националния парламент в Будапеща, след антивоенния „Марш за мир“, съобщи ТАСС.

„Ние няма да дадем парите си, няма да дадем оръжията си и няма да тръгнем на война, за да умрем за Украйна. Руският-украинският конфликт не е наша война“, подчерта Орбан.

Премиерът посочи, че лидерите на ЕС продължават да подкрепят продължаването на военните действия и вече са създали „военен съюз“, който наричат „коалиция на желаещите“.

„Желаещите да изпратят други на смърт и да доставят още повече оръжие и пари за Украйна“, добави Орбан, като припомни, че ЕС вече е изразходвал 180 милиарда евро за военна помощ за Киев.



