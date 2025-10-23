Зеленски призова ЕС: Иска оръжия с голям обсег и финансова подкрепа за Украйна

Призовавам ви да подкрепите всичко, което ще помогне на Украйна да се сдобие с оръжия с голям обсег

Украинският президент Володимир Зеленски призова на заседанието на Европейския съвет държавите съюзници да предоставят на Украйна оръжия с голям обсег, предаде Ройтерс.

Зеленски се обърна към лидерите на ЕС в Брюксел, като подчерта необходимостта Киев да се сдобие с такива системи, за да „усети Путин истинските последствия от войната“.

„Призовавам ви да подкрепите всичко, което ще помогне на Украйна да се сдобие с оръжия с голям обсег, защото това наистина има значение спрямо Русия“, заяви президентът на Украйна.

Той посочи, че част от предоставените средства ще бъдат използвани за закупуване на оръжия, произведени в Европа, а някои европейски страни вече разполагат с ракети като американските „Томахок“. Зеленски подчерта, че лидерите обсъждат с държавите, които могат да помогнат, осигуряването на такива системи за Украйна.

Призивът идва, след като Зеленски не успя да получи от американския президент Доналд Тръмп конкретно обещание за доставка на крилати ракети „Томахок“. Тръмп заяви, че не изключва такава възможност, но засега не е готов да предприеме конкретна стъпка.

Освен въпроса за оръжията, Зеленски призова лидерите на ЕС да се споразумеят за план за използване на замразените руски активи като основа на „репарационен заем“ за Украйна на стойност 140 милиарда евро. Русия оспорва законността на предложението, докато Зеленски подчерта, че механизма е „напълно законен и справедлив“.

„Това е модел, който се основава на идеята за бъдещи репарации, като по този начин се търси отговорността на агресора за щетите, които той е причинил“, добави украинският президент.



