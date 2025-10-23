Франция продава на търг 2500 от най-добрите вина в страната

Най-желаните вероятно ще бъдат три половин бутилки Yquem

Маркиз дьо Лур Салюс беше толкова взискателен към качеството, че ако реколтата, произведена в неговото Château d’Yquem в Бордо, не отговаряше на неговите строги стандарти, той отказваше да продаде нито една бутилка от тази година.

Сега, две години след смъртта му, около 2500 от внимателно подбраните вина, които съставляват частната му изба, ще бъдат продадени на търг в Париж, пише The Times.

Освен Yquem, прочутото сладко бяло вино, други легендарни вина, които той е колекционирал, като Pétrus, Lafite Rothschild и Romanée-Conti, ще бъдат продадени на търг в аукционната къща Drouot на 13 ноември.

Най-желаните вероятно ще бъдат три половин бутилки Yquem, произведени през 1937 г., оценени като едно от най-великите реколти на 20-ти век, предлагани на начална цена от 1500 евро, но се очаква да бъдат продадени за много повече.

Характерната сладост на Yquem и другите вина Sauternes от Бордо произтича от т.нар. pourriture noble, или благородна плесен, гъбичка, която превръща зрелите грозде в стафиди и повишава съдържанието на захар.

Благородната плесен се среща по-често в Sauternes, отколкото в други региони, поради климата, но производството е скъпо и отнема много време, а качеството варира значително от година на година.

Сред първите почитатели на Yquem е Томас Джеферсън, третият президент на САЩ, който, когато е бил посланик във Франция, се е възхищавал на виното след посещението си в региона през 1787 г. По-късно той поръча 250 бутилки от реколта 1784 и допълнителни бутилки за президента Джордж Вашингтон, като даде указания да бъдат гравирани инициалите им върху стъклото. Повече от два века по-късно виното на Джеферсън беше дегустирано и описано като „като чистокръвен кон, който пикае върху чиста слама“, което породи въпроси дали все пак не е Yquem.

Маркиз дьо Лур Салюс също събира някои от най-престижните шатота в Бордо, включително Lafite Rothschild, Latour, Haut-Brion, Cheval Blanc, Angélus, Margaux и Palmer.

Бургундия заема специално място в сърцето му, тъй като е роден там и цени някои от най-изтъкнатите й вина: La Tâche, Richebourg и Montrachet. Едно от неговите бургундски вина, бутилка Romanée-Conti grand cru 1990, ще бъде предложено на начална цена от 15 000 евро.

Той също така колекционираше престижни международни вина, включително три бутилки от прочутото германско Scharzhofberger, които ще бъдат предложени на начална цена от 2000 евро. Продават се и няколко австрийски сладки вина и унгарски Tokajis.

Маркизът беше една от най-колоритните фигури в изтънчения кръг на винопроизводителите от Бордо. Семейството му притежава Château d’Yquem още отпреди Френската революция, но той притежава само 7% от имението, като 48% се контролираха от по-големия му брат, а по-малки дялове – от други членове на семейството.

По-голямата част от живота си той е бил граф, докато през 2011 г. не е станал маркиз след смъртта на по-големия си брат. Титлата няма юридическа стойност във Франция, където аристократичните привилегии са били премахнати по време на революцията, но въпреки това е призната и засилва репутацията му на защитник на традициите.