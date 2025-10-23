Самолет се разби в Румъния, пилотът загина

Пилотът е 65-годишен и е собственик на местна лозарска асоциация

Малък самолет се разби днес в румънския окръг Васлуй, в североизточната част на страната, съобщават местните медии. Пилотът бе открит мъртъв след претърсване на района около селището Бъкани. Властите са започнали разследване на инцидента.

Според първоначалната информация, самолетът е имал проблеми при кацане поради гъста мъгла. Пилотът е 65-годишен и е собственик на местна лозарска асоциация. Самолетът е излетял от Сучава и е трябвало да кацне на частно летище в близост до неговите лозя.