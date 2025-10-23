Самолет се разби в Румъния, пилотът загина

Автор: Труд онлайн
Малък самолет се разби днес в румънския окръг Васлуй, в североизточната част на страната, съобщават местните медии. Пилотът бе открит мъртъв след претърсване на района около селището Бъкани. Властите са започнали разследване на инцидента.
Според първоначалната информация, самолетът е имал проблеми при кацане поради гъста мъгла. Пилотът е 65-годишен и е собственик на местна лозарска асоциация. Самолетът е излетял от Сучава и е трябвало да кацне на частно летище в близост до неговите лозя.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropiere de Bârlad. Pilotul a fost găsit decedat https://t.co/DMMyEWLp8f pic.twitter.com/tGMqlO5KC3— TVR Info (@StirileTVR) October 23, 2025