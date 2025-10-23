"Фатално объркване": Полицаи и военни се стреляха в Германия

Полицаи са открили огън по военни в германския град Ердинг, съобщи Bild.

Инцидентът е станал в сряда, по време на учение на Бундесвера и се е разминал без жертви, но един военнослужещ е бил ранен в лицето.

"Полеви офицери на Бундесвера са провеждали предварително планирани маневри близо до Мюнхен, в които, наред с други неща, се е упражнявало взаимодействие с цивилните служби. Преди това в подобни учения са участвали близо 300 полицаи, пожарникари и спасители", отбелязва изданието.

Според Bild, фаталното объркване започнало с обаждане до полицията на спешния номер 110. Местни жители съобщили за въоръжени и лица с камуфлажни дрехи, които се промъквали около хамбари в околността. Дежурните в полицейското управление, очевидно неинформирани за учението, обявили най-висока степен на тревога.

Виждайки приближаващите полицаи, военните ги объркали за участници в обучението и открили огън по „врага“ с халосни патрони. Полицията от своя страна отговорила с истински боеприпаси и един войник бил ранен в лицето.

Пострадалият е транспортиран по хеликоптер до болницата.

Защо полицията в Ердинг не е била информирана за обучението, остава неясно.